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Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму - РИА Новости, 26.03.2024
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12:33 26.03.2024 (обновлено: 12:50 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/prizyvy-1935873727.html
Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму
Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму - РИА Новости, 26.03.2024
Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму, вместо штрафов ввести тюремное... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:33
2024-03-26T12:50
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму, вместо штрафов ввести тюремное заключение."Надо ужесточить наказание за призывы к терроризму. Никаких больше штрафов, только тюремное заключение", - сказал Слуцкий.
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леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, безопасность
Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Безопасность
Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму

Слуцкий предложил ввести тюремные сроки вместо штрафов за призывы к терроризму

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму, вместо штрафов ввести тюремное заключение.
"Надо ужесточить наказание за призывы к терроризму. Никаких больше штрафов, только тюремное заключение", - сказал Слуцкий.
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Леонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФБезопасность
 
 
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