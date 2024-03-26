https://ria.ru/20240326/prizyvy-1935873727.html

Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму

Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму - РИА Новости, 26.03.2024

Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму, вместо штрафов ввести тюремное... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:33

2024-03-26T12:33

2024-03-26T12:50

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму, вместо штрафов ввести тюремное заключение."Надо ужесточить наказание за призывы к терроризму. Никаких больше штрафов, только тюремное заключение", - сказал Слуцкий.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

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Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, безопасность