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Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму
Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму - РИА Новости, 26.03.2024
Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму, вместо штрафов ввести тюремное... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:33
2024-03-26T12:33
2024-03-26T12:50
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пленарном заседании Госдумы предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму, вместо штрафов ввести тюремное заключение."Надо ужесточить наказание за призывы к терроризму. Никаких больше штрафов, только тюремное заключение", - сказал Слуцкий.
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, безопасность
Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Безопасность
Слуцкий предложил ужесточить наказание за призывы к терроризму
Слуцкий предложил ввести тюремные сроки вместо штрафов за призывы к терроризму