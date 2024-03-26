Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор призвал окончательно искоренить ошибки в работе приставов - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/pristavy-1935915168.html
Генпрокурор призвал окончательно искоренить ошибки в работе приставов
Генпрокурор призвал окончательно искоренить ошибки в работе приставов - РИА Новости, 26.03.2024
Генпрокурор призвал окончательно искоренить ошибки в работе приставов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости окончательного искоренения ошибок в деятельности судебных приставов, которые иногда ведут... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:23
2024-03-26T14:23
россия
игорь краснов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd37d64e8dbc62c6926abf91b060fce6.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости окончательного искоренения ошибок в деятельности судебных приставов, которые иногда ведут исполнительные производства более 10 лет, "вплоть до их утраты". "В деятельности приставов не искоренены факты длительного, свыше 10 лет, ведения исполнительных производств вплоть до их утраты. Многие перекосы в работе связаны с ненадлежащей цифровизацией процессов, что создает путаницу и, как следствие, незаконные принудительные действия в отношении однофамильцев и других не причастных к взысканию лиц. Требую самым решительным образом реагировать на соответствующие сигналы. Ошибки в данной сфере должны быть окончательно искоренены, поскольку это существенным образом влияет на финансовое благополучие граждан", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По его словам, после масштабных прокурорских проверок за 2 года восстановлены права более 60 тысяч взыскателей, им выплачено 650 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240226/putin-1929604135.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b4858d8e26eacf38bfe4f083c15c253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов
Россия, Игорь Краснов
Генпрокурор призвал окончательно искоренить ошибки в работе приставов

Краснов: необходимо окончательно искоренить ошибки в работе приставов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудник службы судебных приставов
Сотрудник службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Сотрудник службы судебных приставов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости окончательного искоренения ошибок в деятельности судебных приставов, которые иногда ведут исполнительные производства более 10 лет, "вплоть до их утраты".
«
"В деятельности приставов не искоренены факты длительного, свыше 10 лет, ведения исполнительных производств вплоть до их утраты. Многие перекосы в работе связаны с ненадлежащей цифровизацией процессов, что создает путаницу и, как следствие, незаконные принудительные действия в отношении однофамильцев и других не причастных к взысканию лиц. Требую самым решительным образом реагировать на соответствующие сигналы. Ошибки в данной сфере должны быть окончательно искоренены, поскольку это существенным образом влияет на финансовое благополучие граждан", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
По его словам, после масштабных прокурорских проверок за 2 года восстановлены права более 60 тысяч взыскателей, им выплачено 650 миллионов рублей.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Путин разрешил служить приставами тем, чьи дела прекращены по раскаянию
26 февраля, 17:09
 
РоссияИгорь Краснов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала