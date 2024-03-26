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Генпрокурор призвал окончательно искоренить ошибки в работе приставов
Генпрокурор призвал окончательно искоренить ошибки в работе приставов - РИА Новости, 26.03.2024
Генпрокурор призвал окончательно искоренить ошибки в работе приставов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости окончательного искоренения ошибок в деятельности судебных приставов, которые иногда ведут... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:23
2024-03-26T14:23
2024-03-26T14:23
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил о необходимости окончательного искоренения ошибок в деятельности судебных приставов, которые иногда ведут исполнительные производства более 10 лет, "вплоть до их утраты". "В деятельности приставов не искоренены факты длительного, свыше 10 лет, ведения исполнительных производств вплоть до их утраты. Многие перекосы в работе связаны с ненадлежащей цифровизацией процессов, что создает путаницу и, как следствие, незаконные принудительные действия в отношении однофамильцев и других не причастных к взысканию лиц. Требую самым решительным образом реагировать на соответствующие сигналы. Ошибки в данной сфере должны быть окончательно искоренены, поскольку это существенным образом влияет на финансовое благополучие граждан", - сказал Краснов на итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По его словам, после масштабных прокурорских проверок за 2 года восстановлены права более 60 тысяч взыскателей, им выплачено 650 миллионов рублей.
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россия, игорь краснов
Генпрокурор призвал окончательно искоренить ошибки в работе приставов
Краснов: необходимо окончательно искоренить ошибки в работе приставов