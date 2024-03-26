https://ria.ru/20240326/pridnestrove-1935978754.html

Молдавия не имеет права заявлять претензии на ПМР, заявили в Тирасполе

Молдавия не имеет права заявлять претензии на ПМР, заявили в Тирасполе - РИА Новости, 26.03.2024

Молдавия не имеет права заявлять претензии на ПМР, заявили в Тирасполе

Власти Молдавии не имеют права заявлять свои претензии на Приднестровье, заявил во вторник замминистра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:34

2024-03-26T17:34

2024-03-26T17:39

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Власти Молдавии не имеют права заявлять свои претензии на Приднестровье, заявил во вторник замминистра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Александр Стецюк. "Рано или поздно условия для широкого диалога сложатся и за стол переговоров придётся всё-таки вернуться, чтобы договориться о параметрах нашего дальнейшего сосуществования с соседней Молдовой. Но после всего, что сейчас делают молдавские власти, у них нет ни малейшего морального права на что-либо претендовать или заявлять свои претензии на Приднестровье", - сказал Стецюк в ходе международной конференции "Приднестровье в реалиях геополитического противостояния: блокада – 2024". Заместитель главы МИД ПМР отметил, что сегодня наблюдается жесткое социальное и экономическое давление на непризнанную республику со стороны Молдавии. Он напомнил, что год назад парламент Молдавии принял поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм" и всех граждан Приднестровья в Кишиневе по умолчанию записали в преступники. "Фактически за последние несколько лет на наших глазах произошла тотальная дегуманизация подходов и позиции Кишинёва, для которого стало характерно не только традиционное экономическое давление, но и лишение приднестровцев возможности на качественную медицину, диагностику, лечение. Есть страх вернуться домой после отдыха за границей или быть арестованным при посещении Молдовы", - отметил Стецюк. В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-03-26T17:34 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика