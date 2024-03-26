Путин наградил Диденко премией президента по культуре
Путин наградил Диденко премией по культуре за создание фестиваля для детей
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время награждения премией президента оперного певца Николая Диденко
Президент России Владимир Путин во время награждения премией президента оперного певца Николая Диденко
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил оперного певца Николая Диденко за создание благотворительного фестиваля для детей "Белый пароход" премией президента для молодых деятелей культуры в области литературы.
Глава государства во вторник вручает премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2023 год и премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год.
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"Бесконечно благодарен за высокую оценку моего труда и труда большого количества людей, которые трудятся каждый день над созданием этого фестиваля", - сказал Диденко на вручении премии.
Он добавил, что в 2024 году фестивалю исполняется 19 лет, в следующем год будет юбилейным.
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"Этим летом состоится 19 музыкальный фестиваль "Белый пароход", в котором примут необыкновенно талантливые дети со всей страны", - сообщил Диденко.
Кроме того, он пригласил Владимира Путина посетить концерты фестиваля "Белый пароход" в июле, они будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, дирижировать концертом будет Валерий Гергиев. Также Диденко рассказал о мечте детей, которые участвуют в фестивале, побывать в Кремле.