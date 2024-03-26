https://ria.ru/20240326/premiya-1936017939.html

Путин наградил Диденко премией президента по культуре

Путин наградил Диденко премией президента по культуре - РИА Новости, 26.03.2024

Путин наградил Диденко премией президента по культуре

Президент России Владимир Путин наградил оперного певца Николая Диденко за создание благотворительного фестиваля для детей "Белый пароход" премией президента... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:38

2024-03-26T19:38

2024-03-26T19:38

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил оперного певца Николая Диденко за создание благотворительного фестиваля для детей "Белый пароход" премией президента для молодых деятелей культуры в области литературы. Глава государства во вторник вручает премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2023 год и премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год. "Бесконечно благодарен за высокую оценку моего труда и труда большого количества людей, которые трудятся каждый день над созданием этого фестиваля", - сказал Диденко на вручении премии. Он добавил, что в 2024 году фестивалю исполняется 19 лет, в следующем год будет юбилейным. "Этим летом состоится 19 музыкальный фестиваль "Белый пароход", в котором примут необыкновенно талантливые дети со всей страны", - сообщил Диденко. Кроме того, он пригласил Владимира Путина посетить концерты фестиваля "Белый пароход" в июле, они будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, дирижировать концертом будет Валерий Гергиев. Также Диденко рассказал о мечте детей, которые участвуют в фестивале, побывать в Кремле.

https://ria.ru/20240325/kultura-1934940460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, санкт-петербург, валерий гергиев, владимир путин, новости культуры, культура