https://ria.ru/20240326/prava-1935915467.html

Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением прав заключенных

Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением прав заключенных - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением прав заключенных

Президент России Владимир Путин попросил Генпрокуратуру усилить контроль за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:24

2024-03-26T14:24

2024-03-26T14:24

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Генпрокуратуру усилить контроль за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы. "Прошу усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, а также за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал глава государства во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20240326/profilaktika-1935911180.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин