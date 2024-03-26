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Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением прав заключенных - РИА Новости, 26.03.2024
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14:24 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/prava-1935915467.html
Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением прав заключенных
Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением прав заключенных - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением прав заключенных
Президент России Владимир Путин попросил Генпрокуратуру усилить контроль за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:24
2024-03-26T14:24
россия
генеральная прокуратура рф
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Генпрокуратуру усилить контроль за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы. "Прошу усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, а также за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал глава государства во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
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россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Владимир Путин
Путин поручил прокурорам усилить контроль за соблюдением прав заключенных

Путин потребовал от Генпрокуратуры усиления контроля соблюдения прав заключенных

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Генпрокуратуру усилить контроль за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы.
"Прошу усилить контроль за обеспечением законности содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, а также за соблюдением прав граждан, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал глава государства во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Вчера, 14:13
 
РоссияГенеральная прокуратура РФВладимир Путин
 
 
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