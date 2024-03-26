МИД возмутился непрофессиональным поведением Франции на заседании СБ ООН
МИД возмущен действиями Франции на заседании СБ ООН по агрессии против Югославии
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
«
"Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции, входящей в "пятерку" постоянных членов СБ, на которых возложена особая историческая обязанность соблюдения в Совете временных правил процедуры и других норм его работы, складывавшихся в течение долгих лет на основе взаимоуважения и учета интересов", — подчеркнула она.
Дипломат также выразила сожаление, что председательствующая в Совбезе Япония пошла на уступки представителям Франции и провела процедурное голосование по пункту повестки дня, который поддержали Россия, Китай и Алжир. При этом остальные члены Совета воздержались, в том числе из-за давления со стороны западных делегаций.
«
"Полагаем, что суть такого неподобающего поведения французской делегации четко отражает русская поговорка "на воре и шапка горит", — отметила Захарова.
Она добавила, что Москва намерена добиваться проведения заседания Совбеза по агрессии НАТО против Югославии. По словам официального представителя МИД, это не просто историческое событие, а поворотный момент в становлении нынешней обстановки на Балканах.
Накануне Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания Совбеза ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Представитель Парижа назвал эту тему неактуальной и заявил, что с его страной якобы никто не согласовывал повестку на этот день, хотя это предварительно сделала Япония. В итоге Франция добилась вынесения вопроса на голосование и заседание не состоялось.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Белграда якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в сто миллиардов долларов. Военные альянса использовали снаряды из обедненного урана. Медики по сей день регистрируют последствия применения этого оружия, ведущие к росту онкологических заболеваний.