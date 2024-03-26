https://ria.ru/20240326/povedenie-1936032587.html

МИД возмутился непрофессиональным поведением Франции на заседании СБ ООН

МИД возмутился непрофессиональным поведением Франции на заседании СБ ООН - РИА Новости, 27.03.2024

МИД возмутился непрофессиональным поведением Франции на заседании СБ ООН

Москва возмущена поведением Франции на заседании Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-26T20:05

2024-03-26T20:05

2024-03-27T00:30

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Москва возмущена поведением Франции на заседании Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции, входящей в "пятерку" постоянных членов СБ, на которых возложена особая историческая обязанность соблюдения в Совете временных правил процедуры и других норм его работы, складывавшихся в течение долгих лет на основе взаимоуважения и учета интересов", — подчеркнула она.Дипломат также выразила сожаление, что председательствующая в Совбезе Япония пошла на уступки представителям Франции и провела процедурное голосование по пункту повестки дня, который поддержали Россия, Китай и Алжир. При этом остальные члены Совета воздержались, в том числе из-за давления со стороны западных делегаций."Полагаем, что суть такого неподобающего поведения французской делегации четко отражает русская поговорка "на воре и шапка горит", — отметила Захарова.Она добавила, что Москва намерена добиваться проведения заседания Совбеза по агрессии НАТО против Югославии. По словам официального представителя МИД, это не просто историческое событие, а поворотный момент в становлении нынешней обстановки на Балканах.Накануне Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания Совбеза ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Представитель Парижа назвал эту тему неактуальной и заявил, что с его страной якобы никто не согласовывал повестку на этот день, хотя это предварительно сделала Япония. В итоге Франция добилась вынесения вопроса на голосование и заседание не состоялось.В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Белграда якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в сто миллиардов долларов. Военные альянса использовали снаряды из обедненного урана. Медики по сей день регистрируют последствия применения этого оружия, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935567678.html

https://ria.ru/20240324/putin-1935474828.html

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в мире, франция, оон, нато, россия, югославия, мария захарова