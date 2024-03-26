https://ria.ru/20240326/postradavshie-1936039808.html

Пострадавших под завалами после теракта в "Крокусе" не обнаружили

Пострадавших под завалами после теракта в "Крокусе" не обнаружили - РИА Новости, 26.03.2024

Пострадавших под завалами после теракта в "Крокусе" не обнаружили

Пострадавших под завалами после теракта в "Крокус сити холле" нет, данный этап работы завершен, доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:49

2024-03-26T20:49

2024-03-26T21:04

крокус

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

андрей воробьев

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пострадавших под завалами после теракта в "Крокус сити холле" нет, данный этап работы завершен, доложили губернатору Московской области Андрею Воробьеву специалисты."Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Считаю, данный этап завершен. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами", - сказал главе Подмосковья спасатель на видео, которое опубликовано в Telegram-канале губернатора.Спасатель добавил, что кинологи и спасатели завершили свою работу.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/putin-1935126467.html

https://ria.ru/20240325/memorial-1935755579.html

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крокус, происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)