Рейтинг@Mail.ru
Польша лидирует в обучении украинских солдат, заявил министр - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/polsha-1935967882.html
Польша лидирует в обучении украинских солдат, заявил министр
Польша лидирует в обучении украинских солдат, заявил министр - РИА Новости, 26.03.2024
Польша лидирует в обучении украинских солдат, заявил министр
Польша является лидером в обучении украинских солдат, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, посещая польский военный РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:02
2024-03-26T17:02
специальная военная операция на украине
украина
в мире
польша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4630d94e364c64eecbde49dc763b8a8d.jpg
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Польша является лидером в обучении украинских солдат, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, посещая польский военный контингент в Косово. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение. "Польша является лидером в обучении украинских солдат. В этом году уже обучено почти 20 тысяч украинских солдат. Треть всех обученных солдат – это солдаты, обученные польскими Вооруженными силами", - сказал польский министр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866940730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_273f8187b782635f4e5a677ec548a337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Польша, Вооруженные силы Украины
Польша лидирует в обучении украинских солдат, заявил министр

Министр Косиняк-Камыш: Польша лидирует по числу обученных украинских солдат

© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Польша является лидером в обучении украинских солдат, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, посещая польский военный контингент в Косово.
Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение.
"Польша является лидером в обучении украинских солдат. В этом году уже обучено почти 20 тысяч украинских солдат. Треть всех обученных солдат – это солдаты, обученные польскими Вооруженными силами", - сказал польский министр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украина - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Украина через посольства за рубежом вербует наемников для ВСУ
25 марта, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреПольшаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала