Польша лидирует в обучении украинских солдат, заявил министр
Министр Косиняк-Камыш: Польша лидирует по числу обученных украинских солдат
© AP Photo / Michal DyjukУкраинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша
© AP Photo / Michal Dyjuk
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Польша является лидером в обучении украинских солдат, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, посещая польский военный контингент в Косово.
Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение.
"Польша является лидером в обучении украинских солдат. В этом году уже обучено почти 20 тысяч украинских солдат. Треть всех обученных солдат – это солдаты, обученные польскими Вооруженными силами", - сказал польский министр.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.