https://ria.ru/20240326/polsha-1935967882.html

Польша лидирует в обучении украинских солдат, заявил министр

Польша лидирует в обучении украинских солдат, заявил министр - РИА Новости, 26.03.2024

Польша лидирует в обучении украинских солдат, заявил министр

Польша является лидером в обучении украинских солдат, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, посещая польский военный РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:02

2024-03-26T17:02

2024-03-26T17:02

специальная военная операция на украине

украина

в мире

польша

вооруженные силы украины

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ВАРШАВА, 26 мар – РИА Новости. Польша является лидером в обучении украинских солдат, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, посещая польский военный контингент в Косово. Выступление Косиняка-Камыша транслирует Польское телевидение. "Польша является лидером в обучении украинских солдат. В этом году уже обучено почти 20 тысяч украинских солдат. Треть всех обученных солдат – это солдаты, обученные польскими Вооруженными силами", - сказал польский министр. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, польша, вооруженные силы украины