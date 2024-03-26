https://ria.ru/20240326/polsha-1935945051.html

В Польше появилась партия сторонников выхода страны из ЕС

В Польше появилась партия сторонников выхода страны из ЕС - РИА Новости, 26.03.2024

В Польше появилась партия сторонников выхода страны из ЕС

Новая партия "Независимость" появилась в Польше, ее целью является выход страны из Европейского союза, сообщил один из основателей партии Роберт Бонкевич в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:49

2024-03-26T15:49

2024-03-26T15:49

в мире

польша

евросоюз

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ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. Новая партия "Независимость" появилась в Польше, ее целью является выход страны из Европейского союза, сообщил один из основателей партии Роберт Бонкевич в социальной сети. "Сегодня официально начинает свою деятельность партия "Независимость". Пришло время вывести польский народ из летаргии!", - написал Бонкевич на платформе X. Он пояснил, что одной из целей новой партии является выход Польши из Европейского союза. "Пришло время покинуть ЕС, который вместо заветного Ковчега оказался тонущим Титаником", - написал Бонкевич. Также новая партия выступает против "глупостей "зеленого курса", "разрушения польского сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, транспортной отрасли", "фискального угнетения миллионов польских семей" и "марксистской идеологизации польских детей". Бонкевич известен своими националистическими взглядами. Много лет подряд он являлся организатором варшавского "Марша независимости" - крупнейшей ежегодной уличной акции националистов.

https://ria.ru/20231123/es-1911413433.html

https://ria.ru/20231124/shvetsiya-1911560973.html

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в мире, польша, евросоюз