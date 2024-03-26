https://ria.ru/20240326/polovode-1935873583.html

Петр Бирюков: половодье началось в московском регионе

Петр Бирюков: половодье началось в московском регионе - РИА Новости, 26.03.2024

Петр Бирюков: половодье началось в московском регионе

В столичном регионе началось половодье, ведется активное наполнение водохранилищ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:33

2024-03-26T12:33

2024-03-26T12:34

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В столичном регионе началось половодье, ведется активное наполнение водохранилищ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков. "В связи с установлением постоянных положительных температур воздуха началось быстрое таяние снега. В настоящее время половодье вступило в активную фазу, водохранилища наполняются за счет притока талых вод. Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас для бесперебойного обеспечения водой Москвы и ряда городов Подмосковья", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сейчас уровень воды в водохранилищах Москворецкой и Вазузской систем поднимается на 20-60 сантиметров в сутки, уже заполнено более 25% полезного объема. В этом году, согласно расчетам, приток в водохранилища от существующих снегозапасов ожидается в объеме около 500 миллионов кубометров. "Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Утвержден специальный регламент взаимодействия служб, в котором закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды", - рассказал Бирюков. Он уточнил, что в Москве усилен контроль за тоннелями, причалами и набережными, в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. Кроме того, на причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной и причале "Зарядье" на Москворецкой набережной были установлены противопаводковые барьеры. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные энергетики подготовили более 300 объектов электроснабжения к работе в период весеннего половодья. Их надежное функционирование обеспечивают более 2,6 тысячи специалистов, оснащенных почти 4,5 тысячи единицами спецтехники, подготовлены около 200 передвижных дизельных генераторов, сформирован аварийный запас инструментов и запчастей.

https://ria.ru/20240319/barery-1934220654.html

https://ria.ru/20240316/vodokhranilischa-1933484426.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы