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Петр Бирюков: половодье началось в московском регионе - РИА Новости, 26.03.2024
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12:33 26.03.2024 (обновлено: 12:34 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/polovode-1935873583.html
Петр Бирюков: половодье началось в московском регионе
Петр Бирюков: половодье началось в московском регионе - РИА Новости, 26.03.2024
Петр Бирюков: половодье началось в московском регионе
В столичном регионе началось половодье, ведется активное наполнение водохранилищ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:33
2024-03-26T12:34
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В столичном регионе началось половодье, ведется активное наполнение водохранилищ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков. "В связи с установлением постоянных положительных температур воздуха началось быстрое таяние снега. В настоящее время половодье вступило в активную фазу, водохранилища наполняются за счет притока талых вод. Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас для бесперебойного обеспечения водой Москвы и ряда городов Подмосковья", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что сейчас уровень воды в водохранилищах Москворецкой и Вазузской систем поднимается на 20-60 сантиметров в сутки, уже заполнено более 25% полезного объема. В этом году, согласно расчетам, приток в водохранилища от существующих снегозапасов ожидается в объеме около 500 миллионов кубометров. "Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Утвержден специальный регламент взаимодействия служб, в котором закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды", - рассказал Бирюков. Он уточнил, что в Москве усилен контроль за тоннелями, причалами и набережными, в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. Кроме того, на причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной и причале "Зарядье" на Москворецкой набережной были установлены противопаводковые барьеры. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные энергетики подготовили более 300 объектов электроснабжения к работе в период весеннего половодья. Их надежное функционирование обеспечивают более 2,6 тысячи специалистов, оснащенных почти 4,5 тысячи единицами спецтехники, подготовлены около 200 передвижных дизельных генераторов, сформирован аварийный запас инструментов и запчастей.
https://ria.ru/20240319/barery-1934220654.html
https://ria.ru/20240316/vodokhranilischa-1933484426.html
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петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Петр Бирюков: половодье началось в московском регионе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В столичном регионе началось половодье, ведется активное наполнение водохранилищ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
«
"В связи с установлением постоянных положительных температур воздуха началось быстрое таяние снега. В настоящее время половодье вступило в активную фазу, водохранилища наполняются за счет притока талых вод. Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас для бесперебойного обеспечения водой Москвы и ряда городов Подмосковья", - уточнил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что сейчас уровень воды в водохранилищах Москворецкой и Вазузской систем поднимается на 20-60 сантиметров в сутки, уже заполнено более 25% полезного объема. В этом году, согласно расчетам, приток в водохранилища от существующих снегозапасов ожидается в объеме около 500 миллионов кубометров.
«
"Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Утвержден специальный регламент взаимодействия служб, в котором закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды", - рассказал Бирюков.
Он уточнил, что в Москве усилен контроль за тоннелями, причалами и набережными, в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. Кроме того, на причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной и причале "Зарядье" на Москворецкой набережной были установлены противопаводковые барьеры.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные энергетики подготовили более 300 объектов электроснабжения к работе в период весеннего половодья. Их надежное функционирование обеспечивают более 2,6 тысячи специалистов, оснащенных почти 4,5 тысячи единицами спецтехники, подготовлены около 200 передвижных дизельных генераторов, сформирован аварийный запас инструментов и запчастей.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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