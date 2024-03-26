Петр Бирюков: половодье началось в московском регионе
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В столичном регионе началось половодье, ведется активное наполнение водохранилищ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
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"В связи с установлением постоянных положительных температур воздуха началось быстрое таяние снега. В настоящее время половодье вступило в активную фазу, водохранилища наполняются за счет притока талых вод. Процесс идет плавно, что позволяет исключить подтопления территорий и обеспечить запас для бесперебойного обеспечения водой Москвы и ряда городов Подмосковья", - уточнил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что сейчас уровень воды в водохранилищах Москворецкой и Вазузской систем поднимается на 20-60 сантиметров в сутки, уже заполнено более 25% полезного объема. В этом году, согласно расчетам, приток в водохранилища от существующих снегозапасов ожидается в объеме около 500 миллионов кубометров.
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"Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Утвержден специальный регламент взаимодействия служб, в котором закреплены зоны ответственности, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды", - рассказал Бирюков.
Он уточнил, что в Москве усилен контроль за тоннелями, причалами и набережными, в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. Кроме того, на причале "Международная выставка" на Краснопресненской набережной и причале "Зарядье" на Москворецкой набережной были установлены противопаводковые барьеры.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что столичные энергетики подготовили более 300 объектов электроснабжения к работе в период весеннего половодья. Их надежное функционирование обеспечивают более 2,6 тысячи специалистов, оснащенных почти 4,5 тысячи единицами спецтехники, подготовлены около 200 передвижных дизельных генераторов, сформирован аварийный запас инструментов и запчастей.
Московские водохранилища подготовили к весеннему половодью
16 марта, 14:08