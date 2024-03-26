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В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба - РИА Новости, 26.03.2024
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09:32 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/politsiya-1935814985.html
В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба
В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба - РИА Новости, 26.03.2024
В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба
Полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в Подмосковье ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:32
2024-03-26T09:32
происшествия
московская область (подмосковье)
щелково
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в Подмосковье ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. "Сотрудниками уголовного розыска… задержан местный житель 1989 года рождения, который в компьютерном клубе в городском округе Щелково нанес ножевые ранения двум молодым людям 2002 и 2008 годов рождения", - рассказали в ГУМВД. В ведомстве отметили, что пострадавшие госпитализированы. Правонарушитель доставлен в следственные органы.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), щелково, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Щелково, Россия
В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба

МВД: дебошир ударил ножом двоих посетителей подмосковного компьютерного клуба

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в Подмосковье ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.
«
"Сотрудниками уголовного розыска… задержан местный житель 1989 года рождения, который в компьютерном клубе в городском округе Щелково нанес ножевые ранения двум молодым людям 2002 и 2008 годов рождения", - рассказали в ГУМВД.
В ведомстве отметили, что пострадавшие госпитализированы. Правонарушитель доставлен в следственные органы.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЩелковоРоссия
 
 
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