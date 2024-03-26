https://ria.ru/20240326/politsiya-1935814985.html

В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба

В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба - РИА Новости, 26.03.2024

В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба

Полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в Подмосковье ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:32

2024-03-26T09:32

2024-03-26T09:32

происшествия

московская область (подмосковье)

щелково

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в Подмосковье ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. "Сотрудниками уголовного розыска… задержан местный житель 1989 года рождения, который в компьютерном клубе в городском округе Щелково нанес ножевые ранения двум молодым людям 2002 и 2008 годов рождения", - рассказали в ГУМВД. В ведомстве отметили, что пострадавшие госпитализированы. Правонарушитель доставлен в следственные органы.

https://ria.ru/20240321/akter-1934595284.html

московская область (подмосковье)

щелково

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), щелково, россия