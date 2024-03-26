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В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба
В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба - РИА Новости, 26.03.2024
В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба
Полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в Подмосковье ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:32
2024-03-26T09:32
2024-03-26T09:32
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полицейские задержали дебошира, который подозревается в том, что в компьютерном клубе в Подмосковье ударил ножом двоих посетителей, в том числе подростка, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ. "Сотрудниками уголовного розыска… задержан местный житель 1989 года рождения, который в компьютерном клубе в городском округе Щелково нанес ножевые ранения двум молодым людям 2002 и 2008 годов рождения", - рассказали в ГУМВД. В ведомстве отметили, что пострадавшие госпитализированы. Правонарушитель доставлен в следственные органы.
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происшествия, московская область (подмосковье), щелково, россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Щелково, Россия
В Подмосковье дебошир ударил ножом посетителей компьютерного клуба
МВД: дебошир ударил ножом двоих посетителей подмосковного компьютерного клуба