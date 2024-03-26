https://ria.ru/20240326/podzhog-1935955281.html

Мужчине, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью

Мужчине, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью - РИА Новости, 26.03.2024

Мужчине, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью

Уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством возбудили в отношении жителя Ессентуков, который в 2023 году планировал поджечь административное... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:25

2024-03-26T16:25

2024-03-26T16:25

происшествия

россия

ессентуки

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством возбудили в отношении жителя Ессентуков, который в 2023 году планировал поджечь административное здание министерства обороны, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю. "Установлено, что злоумышленник в феврале 2023 года установил связь с членом организации "Легион "Свобода России"*, по заданию которого закупил компоненты для изготовления зажигательной смеси. Террористический акт мужчина планировал совершить путем поджога административного здания министерства обороны", - говорится в сообщении.Мужчине не удалось осуществить задуманное, так как в том же феврале 2023 года он был задержан сотрудниками УФСБ. "В отношении лица были возбуждены уголовные дела: в феврале 2023 года - по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта - ред.), а в феврале 2024 года – ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией - ред.)", - добавили в ведомстве. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, заключили в УФСБ. В марте 2023 года Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион" создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240228/sklad-1929906596.html

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россия

ессентуки

ставропольский край

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происшествия, россия, ессентуки, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)