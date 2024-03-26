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Мужчине, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью - РИА Новости, 26.03.2024
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16:25 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/podzhog-1935955281.html
Мужчине, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью
Мужчине, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью - РИА Новости, 26.03.2024
Мужчине, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью
Уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством возбудили в отношении жителя Ессентуков, который в 2023 году планировал поджечь административное... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:25
2024-03-26T16:25
происшествия
россия
ессентуки
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством возбудили в отношении жителя Ессентуков, который в 2023 году планировал поджечь административное здание министерства обороны, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю. &quot;Установлено, что злоумышленник в феврале 2023 года установил связь с членом организации &quot;Легион &quot;Свобода России&quot;*, по заданию которого закупил компоненты для изготовления зажигательной смеси. Террористический акт мужчина планировал совершить путем поджога административного здания министерства обороны&quot;, - говорится в сообщении.Мужчине не удалось осуществить задуманное, так как в том же феврале 2023 года он был задержан сотрудниками УФСБ. "В отношении лица были возбуждены уголовные дела: в феврале 2023 года - по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта - ред.), а в феврале 2024 года – ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией - ред.)", - добавили в ведомстве. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, заключили в УФСБ. В марте 2023 года Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион" создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240228/sklad-1929906596.html
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происшествия, россия, ессентуки, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ессентуки, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Мужчине, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью

Жителю Ессентуков, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством возбудили в отношении жителя Ессентуков, который в 2023 году планировал поджечь административное здание министерства обороны, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.
«

"Установлено, что злоумышленник в феврале 2023 года установил связь с членом организации "Легион "Свобода России"*, по заданию которого закупил компоненты для изготовления зажигательной смеси. Террористический акт мужчина планировал совершить путем поджога административного здания министерства обороны", - говорится в сообщении.

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Мужчине не удалось осуществить задуманное, так как в том же феврале 2023 года он был задержан сотрудниками УФСБ.
«
"В отношении лица были возбуждены уголовные дела: в феврале 2023 года - по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта - ред.), а в феврале 2024 года – ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией - ред.)", - добавили в ведомстве.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, заключили в УФСБ.
В марте 2023 года Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион" создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".
* Запрещенная в России террористическая организация.
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ПроисшествияРоссияЕссентукиСтавропольский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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