Мужчине, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью
Жителю Ессентуков, планировавшему поджог здания Минобороны, добавили статью
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 26 мар - РИА Новости. Уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством возбудили в отношении жителя Ессентуков, который в 2023 году планировал поджечь административное здание министерства обороны, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.
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"Установлено, что злоумышленник в феврале 2023 года установил связь с членом организации "Легион "Свобода России"*, по заданию которого закупил компоненты для изготовления зажигательной смеси. Террористический акт мужчина планировал совершить путем поджога административного здания министерства обороны", - говорится в сообщении.
Мужчине не удалось осуществить задуманное, так как в том же феврале 2023 года он был задержан сотрудниками УФСБ.
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"В отношении лица были возбуждены уголовные дела: в феврале 2023 года - по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта - ред.), а в феврале 2024 года – ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией - ред.)", - добавили в ведомстве.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, заключили в УФСБ.
В марте 2023 года Верховный суд РФ признал "Легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в России. По оценке прокуратуры, "Легион" создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".
* Запрещенная в России террористическая организация.