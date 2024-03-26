https://ria.ru/20240326/pobeg-1935926683.html
Террористы собирались сбежать на Украину, заявил Бортников
Террористы собирались сбежать на Украину, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024
Террористы собирались сбежать на Украину, заявил Бортников
Факт в том, что террористы, устроившие стрельбу и поджог в "Крокус сити холле", собирались сбежать на Украину, и их там ждали, а спецслужбы РФ сделали все,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:57
2024-03-26T14:57
2024-03-26T15:07
теракт в "крокус сити холле"
украина
александр бортников
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Факт в том, что террористы, устроившие стрельбу и поджог в "Крокус сити холле", собирались сбежать на Украину, и их там ждали, а спецслужбы РФ сделали все, чтобы этого не произошло, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников."Я все-таки считаю, что мы бы сделали все необходимое, чтобы это не произошло, о чем свидетельствует задержание. Но то, что они собирались туда, и их там ждали - это факт", - сказал Бортников, отвечая на вопрос о том, был ли у террористов шанс сбежать на Украину.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр бортников, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Украина, Александр Бортников, Россия
Террористы собирались сбежать на Украину, заявил Бортников
Бортников назвал попытку террористов сбежать на Украину фактом
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Факт в том, что террористы, устроившие стрельбу и поджог в "Крокус сити холле", собирались сбежать на Украину, и их там ждали, а спецслужбы РФ сделали все, чтобы этого не произошло, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников.
"Я все-таки считаю, что мы бы сделали все необходимое, чтобы это не произошло, о чем свидетельствует задержание. Но то, что они собирались туда, и их там ждали - это факт", - сказал Бортников, отвечая на вопрос о том, был ли у террористов шанс сбежать на Украину.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.