https://ria.ru/20240326/pobeg-1935926683.html

Террористы собирались сбежать на Украину, заявил Бортников

Террористы собирались сбежать на Украину, заявил Бортников - РИА Новости, 26.03.2024

Террористы собирались сбежать на Украину, заявил Бортников

Факт в том, что террористы, устроившие стрельбу и поджог в "Крокус сити холле", собирались сбежать на Украину, и их там ждали, а спецслужбы РФ сделали все,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:57

2024-03-26T14:57

2024-03-26T15:07

теракт в "крокус сити холле"

украина

александр бортников

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Факт в том, что террористы, устроившие стрельбу и поджог в "Крокус сити холле", собирались сбежать на Украину, и их там ждали, а спецслужбы РФ сделали все, чтобы этого не произошло, заявил журналистам глава ФСБ Александр Бортников."Я все-таки считаю, что мы бы сделали все необходимое, чтобы это не произошло, о чем свидетельствует задержание. Но то, что они собирались туда, и их там ждали - это факт", - сказал Бортников, отвечая на вопрос о том, был ли у террористов шанс сбежать на Украину.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, александр бортников, россия