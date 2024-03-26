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Глава МГАХ поздравила Путина с победой на выборах
Глава МГАХ поздравила Путина с победой на выборах - РИА Новости, 26.03.2024
Глава МГАХ поздравила Путина с победой на выборах
Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год "За вклад в развитие в сохранение и развитие традиций... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:48
2024-03-26T19:48
2024-03-26T19:48
выборы президента россии — 2024
россия
большой театр
московская государственная академия хореографии
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год "За вклад в развитие в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования" и.о. ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ) Марина Леонова поздравила президента РФ Владимира Путина с победой на выборах. "Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне, прежде всего, поздравить вас с избранием на пост президента Российской Федерации. Я благодарю лично вас, совет по культуре за эту высокую награду", - сказала Леонова на церемонии. Она назвала русский балет великим искусством "нашей великой страны". "Я служу ему уже много лет. Я служу Большому театру, Московской государственной академии хореографии уже с открывшимися тремя филиалами. Я служу просвещению и воспитанию наших детей и готова это делать дальше", - подчеркнула и.о. ректора МГАХ. Путин во вторник вручил в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год. Церемония проходила в Екатерининском зале. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта. Кроме того, глава государства наградил премиями для молодых деятелей культуры, которые вручаются с 2011 года. Лауреатами 2023 года стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремёсел Менги Ондар. Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами в этом году также стали директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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россия, большой театр, московская государственная академия хореографии, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Большой театр, Московская государственная академия хореографии, Владимир Путин
Глава МГАХ поздравила Путина с победой на выборах
Глава МГАХ Леонова поздравила Путина с победой на президентских выборах
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лауреат премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2023 год "За вклад в развитие в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования" и.о. ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ) Марина Леонова поздравила президента РФ Владимира Путина с победой на выборах.
«
"Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне, прежде всего, поздравить вас с избранием на пост президента Российской Федерации. Я благодарю лично вас, совет по культуре за эту высокую награду", - сказала Леонова на церемонии.
Она назвала русский балет великим искусством "нашей великой страны". "Я служу ему уже много лет. Я служу Большому театру
, Московской государственной академии хореографии
уже с открывшимися тремя филиалами. Я служу просвещению и воспитанию наших детей и готова это делать дальше", - подчеркнула и.о. ректора МГАХ.
Путин во вторник вручил в Кремле премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества и премии молодым деятелям культуры за 2023 год. Церемония проходила в Екатерининском зале. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который ежегодно отмечается в России 25 марта.
Кроме того, глава государства наградил премиями для молодых деятелей культуры, которые вручаются с 2011 года. Лауреатами 2023 года стали художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремёсел Менги Ондар.
Премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2013 года. Лауреатами в этом году также стали директор Рязанского областного театра кукол Константин Кириллов и оперный певец Николай Диденко, возглавляющий фонд поддержки творчески одаренных детей и молодежи "Белый Пароход".