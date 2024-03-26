https://ria.ru/20240326/plennye-1935797485.html

Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник

Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник - РИА Новости, 26.03.2024

Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник

Большинство пленных военных ВСУ - около 80% - жалеют, что пошли воевать, даже "идейные" не хотят гибнуть в мясных штурмах, меняя свою точку зрения, побывав в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T05:23

2024-03-26T05:23

2024-03-26T05:23

кривой рог

россия

киев

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Большинство пленных военных ВСУ - около 80% - жалеют, что пошли воевать, даже "идейные" не хотят гибнуть в мясных штурмах, меняя свою точку зрения, побывав в российском плену, рассказал РИА Новости священник Олег, служивший в колонии для таких военнопленных. "Разные были у нас пленные, но хотелось бы сказать, что 80% жалеют, о том, что пошли на войну. Они прямо говорят, что если бы знали, что здесь такое отношение будет, а не как нам рассказывают украинские СМИ и специальные командиры, которые отвечают за идеологическую часть, то все было бы совсем по-другому - еще бы многие сдались", - рассказал РИА Новости отец Олег после общения с украинскими военнопленными в одной из колоний. Священнослужитель отметил, что многие украинские военные, даже будучи идейными, меняют свое отношение после пребывания в российском плену, видя хорошее отношение к себе. "Идейные уже понимают, за счет чего все это происходит и для чего - что пускают как на мясо. Многие идейные изменились после того, как их взяли в плен, и после того, как к ним наши ребята относятся. Мы же к ним относимся, как к братьям. Понимаем, что это заблудший брат, его надо просто наставить, помочь ему встать на истинный путь. Идейные многие, кстати, вот от них ждешь нападок на тебя и всего остального, но у них в голове каша", - объяснил священник. Батюшка также поделился личным наблюдением, что брошенных на поле боя украинцев спасают именно русские военные и даже помогают воссоединиться с родными. "Я заметил, что украинцев наши спасают, берут их в плен, раненых выносят очень много. Очень много тех, кого бросили на поле битвы, и "двухсотных", и "трехсотых" (убитых и раненых - ред.) у них ... Один украинец, который попал к нам в плен, но изменил свою точку зрения и, чтобы спасти брата, который в ВСУ служит, даже с мамой связывался, с братом с этим разговаривал, а тот прислушался и сдался в плен. А вот другая ситуация была с братьями из Кривого Рога, тот не принял его точку зрения, и его через некоторое время "двухсотым" прислали", - сказал отец Олег. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее отмечала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, многих умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что в обменных списках Украиной преимущество отдается, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие им малоинтересны.

https://ria.ru/20240326/plennye-1935794618.html

https://ria.ru/20240310/plennyy-1932100572.html

https://ria.ru/20240309/psikhologi-1931986033.html

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кривой рог, россия, киев, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, в мире