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Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник - РИА Новости, 26.03.2024
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05:23 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/plennye-1935797485.html
Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник
Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник - РИА Новости, 26.03.2024
Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник
Большинство пленных военных ВСУ - около 80% - жалеют, что пошли воевать, даже "идейные" не хотят гибнуть в мясных штурмах, меняя свою точку зрения, побывав в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:23
2024-03-26T05:23
кривой рог
россия
киев
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Большинство пленных военных ВСУ - около 80% - жалеют, что пошли воевать, даже "идейные" не хотят гибнуть в мясных штурмах, меняя свою точку зрения, побывав в российском плену, рассказал РИА Новости священник Олег, служивший в колонии для таких военнопленных. "Разные были у нас пленные, но хотелось бы сказать, что 80% жалеют, о том, что пошли на войну. Они прямо говорят, что если бы знали, что здесь такое отношение будет, а не как нам рассказывают украинские СМИ и специальные командиры, которые отвечают за идеологическую часть, то все было бы совсем по-другому - еще бы многие сдались", - рассказал РИА Новости отец Олег после общения с украинскими военнопленными в одной из колоний. Священнослужитель отметил, что многие украинские военные, даже будучи идейными, меняют свое отношение после пребывания в российском плену, видя хорошее отношение к себе. "Идейные уже понимают, за счет чего все это происходит и для чего - что пускают как на мясо. Многие идейные изменились после того, как их взяли в плен, и после того, как к ним наши ребята относятся. Мы же к ним относимся, как к братьям. Понимаем, что это заблудший брат, его надо просто наставить, помочь ему встать на истинный путь. Идейные многие, кстати, вот от них ждешь нападок на тебя и всего остального, но у них в голове каша", - объяснил священник. Батюшка также поделился личным наблюдением, что брошенных на поле боя украинцев спасают именно русские военные и даже помогают воссоединиться с родными. "Я заметил, что украинцев наши спасают, берут их в плен, раненых выносят очень много. Очень много тех, кого бросили на поле битвы, и "двухсотных", и "трехсотых" (убитых и раненых - ред.) у них ... Один украинец, который попал к нам в плен, но изменил свою точку зрения и, чтобы спасти брата, который в ВСУ служит, даже с мамой связывался, с братом с этим разговаривал, а тот прислушался и сдался в плен. А вот другая ситуация была с братьями из Кривого Рога, тот не принял его точку зрения, и его через некоторое время "двухсотым" прислали", - сказал отец Олег. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее отмечала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, многих умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что в обменных списках Украиной преимущество отдается, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие им малоинтересны.
https://ria.ru/20240326/plennye-1935794618.html
https://ria.ru/20240310/plennyy-1932100572.html
https://ria.ru/20240309/psikhologi-1931986033.html
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кривой рог, россия, киев, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, в мире
Кривой Рог, Россия, Киев, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, В мире
Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник

Священник Олег: восемь из десяти украинских пленных жалеют, что пошли воевать

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Большинство пленных военных ВСУ - около 80% - жалеют, что пошли воевать, даже "идейные" не хотят гибнуть в мясных штурмах, меняя свою точку зрения, побывав в российском плену, рассказал РИА Новости священник Олег, служивший в колонии для таких военнопленных.
«
"Разные были у нас пленные, но хотелось бы сказать, что 80% жалеют, о том, что пошли на войну. Они прямо говорят, что если бы знали, что здесь такое отношение будет, а не как нам рассказывают украинские СМИ и специальные командиры, которые отвечают за идеологическую часть, то все было бы совсем по-другому - еще бы многие сдались", - рассказал РИА Новости отец Олег после общения с украинскими военнопленными в одной из колоний.
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Священнослужитель отметил, что многие украинские военные, даже будучи идейными, меняют свое отношение после пребывания в российском плену, видя хорошее отношение к себе.
"Идейные уже понимают, за счет чего все это происходит и для чего - что пускают как на мясо. Многие идейные изменились после того, как их взяли в плен, и после того, как к ним наши ребята относятся. Мы же к ним относимся, как к братьям. Понимаем, что это заблудший брат, его надо просто наставить, помочь ему встать на истинный путь. Идейные многие, кстати, вот от них ждешь нападок на тебя и всего остального, но у них в голове каша", - объяснил священник.
Батюшка также поделился личным наблюдением, что брошенных на поле боя украинцев спасают именно русские военные и даже помогают воссоединиться с родными.
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"Я заметил, что украинцев наши спасают, берут их в плен, раненых выносят очень много. Очень много тех, кого бросили на поле битвы, и "двухсотных", и "трехсотых" (убитых и раненых - ред.) у них ... Один украинец, который попал к нам в плен, но изменил свою точку зрения и, чтобы спасти брата, который в ВСУ служит, даже с мамой связывался, с братом с этим разговаривал, а тот прислушался и сдался в плен. А вот другая ситуация была с братьями из Кривого Рога, тот не принял его точку зрения, и его через некоторое время "двухсотым" прислали", - сказал отец Олег.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее отмечала, что процесс обмена военнопленными с украинской стороной затягивается из-за двойных стандартов Киева, который вычеркивает из списков на обмен рядовых и сержантов, многих умышленно записывает в число без вести пропавших. Она отмечала, что в обменных списках Украиной преимущество отдается, как правило, медийным персонам, а простые военнослужащие им малоинтересны.
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Кривой РогРоссияКиевТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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