https://ria.ru/20240326/plennye-1935794618.html

Священник объяснил, почему украинские пленные просят не обменивать их

Священник объяснил, почему украинские пленные просят не обменивать их - РИА Новости, 26.03.2024

Священник объяснил, почему украинские пленные просят не обменивать их

Украинские военнопленные удивляются хорошему обращению в российском плену и единственное, о чем они просят, чтобы их не включали в списки на обмен, поскольку не РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T04:10

2024-03-26T04:10

2024-03-26T05:41

специальная военная операция на украине

константин гаврилов

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россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Украинские военнопленные удивляются хорошему обращению в российском плену и единственное, о чем они просят, чтобы их не включали в списки на обмен, поскольку не хотят умирать за киевскую власть, заявил РИА Новости священник Олег, служивший в колонии для военнопленных."Они понимают сами, что в плен они попали не просто так. К пленным отношение очень хорошее: у них отдельные бараки, у них трехразовое питания с расчетом калорий, у них одежда новая у всех, сигареты выдают. Они здесь, в России, у нас, вообще ни в чем не нуждаются. Единственной просьбой было не добавлять их в списки на обмен, потому что не хотят они больше в эту мясорубку попадать", — рассказал РИА Новости отец Олег после общения с такими пленными в одной из колоний.Украинские военнопленные рассказывали священнослужителю об ужасном обращении с русскими бойцами, попавшими в плен, удивляясь, что к ним относят совершенно по-другому. Однако отец Олег отметил, что не все раскаиваются в жестокости."К нашим пленным отношение на Украине такое, что очень многие переживают и моральную надломленность, и физическое воздействия на себя. Сейчас, конечно, этого меньше стало, в связи с тем, что многие отмороженные головы отправились в гиену огненную. … Это рассказывали пленные украинские бойцы, которые были очень удивлены отношению, какое у нас здесь, в России, к ним. Но если честно сказать, то приходит раскаяние не у всех", — добавил священник.Батюшка подчеркнул, что страх перед российским пленном — это результат украинской пропаганды. Этот миф разрушается с первых минут в плену, когда украинцы встречают человеческое отношение со стороны российских бойцов."Многие просто рассказывают, как им говорили о том, что вас там сейчас в России четвертуют, вас сейчас будут пытать, мучить. А они очень были удивлены, что многие солдаты, даже те, которые их в плен брали, делились с ними едой, куревом, всем остальным — очень человеческое, доброе отношение с нашей стороны, если не оказывают противление", — объяснил священник.Как заявлял глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, убийства российских пленных, факты издевательств и пыток в их отношении в значительной мере лежат на совести западных кураторов Украины, которые создали этот нацистский режим.

https://ria.ru/20240308/mobilizovannye-1931889937.html

https://ria.ru/20240313/naemniki-1932646518.html

https://ria.ru/20240310/plennyy-1932100572.html

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константин гаврилов, украина, вена, россия