https://ria.ru/20240326/plan-1935809565.html

Мастер-планы развития Арктики представили властям Красноярского края

Мастер-планы развития Арктики представили властям Красноярского края - РИА Новости, 26.03.2024

Мастер-планы развития Арктики представили властям Красноярского края

Разработчики мастер-планов опорных населенных пунктов арктической территории в Красноярском крае представили их краевым властям, сообщает агентство по развитию... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:00

2024-03-26T09:00

2024-03-26T09:00

красноярский край

арктика

игарка

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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Разработчики мастер-планов опорных населенных пунктов арктической территории в Красноярском крае представили их краевым властям, сообщает агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. В крае начали создавать мастер-планы развития агломерации Норильск-Дудинка, населенных пунктов Игарки и Диксона на долгосрочный период. Разработчики этих документов – эксперты ведущих российских институтов развития и планирования территорий – завершили первый этап. Они провели встречи с населением и глубинные интервью с жителями арктических населенных пунктов, социологические опросы, стратегические сессии на предмет видения жителями территорий дальнейшего развития населенных пунктов. По данным агентства, заседание рабочей группы по разработке мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны региона под председательством вице-губернатора края Валерия Семенова прошло в правительстве региона. В нем приняли участие главы северных территорий, руководители органов исполнительной и законодательной власти края, крупных предприятий. "Разработчики мастер-планов представили несколько сценариев развития каждого населенного пункта (как промышленного, транспортно-логистического, так и туристического центра и пр.), все из них предполагают улучшение жизни северян - строительство нового жилья, благоустройство, модернизацию жилищно-коммунального комплекса", - говорится в сообщении. Участники заседания внесли свои предложения в планы развития арктических населенных пунктов. По мнению одного из экспертов, Норильск может стать научным и образовательным центром российской Арктики, Диксон – центром по изучению Арктики и вечной мерзлоты, а Игарка – крупным транспортно-логистическим центром Арктической зоны РФ. Агентство по развитию северных территорий края собирает предложения, которые затем будут переданы разработчикам комплексных планов. Следующий этап – это наполнение мастер-планов конкретными мероприятиями по социально-экономическому развитию арктических городов.

https://ria.ru/20240326/blagoustroystvo-1935808961.html

https://ria.ru/20240314/krasnoyarsk-1933006482.html

красноярский край

арктика

игарка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

красноярский край, арктика, игарка