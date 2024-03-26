https://ria.ru/20240326/plan-1935809565.html
Мастер-планы развития Арктики представили властям Красноярского края
Мастер-планы развития Арктики представили властям Красноярского края - РИА Новости, 26.03.2024
Мастер-планы развития Арктики представили властям Красноярского края
Разработчики мастер-планов опорных населенных пунктов арктической территории в Красноярском крае представили их краевым властям, сообщает агентство по развитию... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:00
2024-03-26T09:00
2024-03-26T09:00
красноярский край
арктика
игарка
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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Разработчики мастер-планов опорных населенных пунктов арктической территории в Красноярском крае представили их краевым властям, сообщает агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края. В крае начали создавать мастер-планы развития агломерации Норильск-Дудинка, населенных пунктов Игарки и Диксона на долгосрочный период. Разработчики этих документов – эксперты ведущих российских институтов развития и планирования территорий – завершили первый этап. Они провели встречи с населением и глубинные интервью с жителями арктических населенных пунктов, социологические опросы, стратегические сессии на предмет видения жителями территорий дальнейшего развития населенных пунктов. По данным агентства, заседание рабочей группы по разработке мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны региона под председательством вице-губернатора края Валерия Семенова прошло в правительстве региона. В нем приняли участие главы северных территорий, руководители органов исполнительной и законодательной власти края, крупных предприятий. "Разработчики мастер-планов представили несколько сценариев развития каждого населенного пункта (как промышленного, транспортно-логистического, так и туристического центра и пр.), все из них предполагают улучшение жизни северян - строительство нового жилья, благоустройство, модернизацию жилищно-коммунального комплекса", - говорится в сообщении. Участники заседания внесли свои предложения в планы развития арктических населенных пунктов. По мнению одного из экспертов, Норильск может стать научным и образовательным центром российской Арктики, Диксон – центром по изучению Арктики и вечной мерзлоты, а Игарка – крупным транспортно-логистическим центром Арктической зоны РФ. Агентство по развитию северных территорий края собирает предложения, которые затем будут переданы разработчикам комплексных планов. Следующий этап – это наполнение мастер-планов конкретными мероприятиями по социально-экономическому развитию арктических городов.
https://ria.ru/20240326/blagoustroystvo-1935808961.html
https://ria.ru/20240314/krasnoyarsk-1933006482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, арктика, игарка
Красноярский край, Арктика, Игарка
КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Разработчики мастер-планов опорных населенных пунктов арктической территории в Красноярском крае представили их краевым властям, сообщает агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.
В крае начали создавать мастер-планы развития агломерации Норильск-Дудинка, населенных пунктов Игарки
и Диксона
на долгосрочный период. Разработчики этих документов – эксперты ведущих российских институтов развития и планирования территорий – завершили первый этап. Они провели встречи с населением и глубинные интервью с жителями арктических населенных пунктов, социологические опросы, стратегические сессии на предмет видения жителями территорий дальнейшего развития населенных пунктов.
По данным агентства, заседание рабочей группы по разработке мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны региона под председательством вице-губернатора края Валерия Семенова прошло в правительстве региона. В нем приняли участие главы северных территорий, руководители органов исполнительной и законодательной власти края, крупных предприятий.
"Разработчики мастер-планов представили несколько сценариев развития каждого населенного пункта (как промышленного, транспортно-логистического, так и туристического центра и пр.), все из них предполагают улучшение жизни северян - строительство нового жилья, благоустройство, модернизацию жилищно-коммунального комплекса", - говорится в сообщении.
Участники заседания внесли свои предложения в планы развития арктических населенных пунктов. По мнению одного из экспертов, Норильск
может стать научным и образовательным центром российской Арктики, Диксон – центром по изучению Арктики и вечной мерзлоты, а Игарка – крупным транспортно-логистическим центром Арктической зоны РФ
.
Агентство по развитию северных территорий края собирает предложения, которые затем будут переданы разработчикам комплексных планов. Следующий этап – это наполнение мастер-планов конкретными мероприятиями по социально-экономическому развитию арктических городов.