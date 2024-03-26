Пискарев передал КНР материалы о призывах зарубежных НПО к роспуску БРИКС
Пискарев: КНР передали материалы о призывах зарубежных НПО к роспуску БРИКС
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что передал китайским коллегам по межпарламентской комиссии по сотрудничеству Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Федерального собрания РФ материалы о деструктивной деятельности зарубежных организаций, которые пытаются спровоцировать рост сепаратистских настроений в стране и призывают к роспуску БРИКС.
С понедельника продолжается визит делегации Государственной думы в Китай во главе с вице-спикером ГД Александром Бабаковым.
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"Передал китайским коллегам материалы о деструктивной деятельности ряда зарубежных организаций, которые открыто пытаются спровоцировать рост сепаратистских настроений в наших странах, разрушить их изнутри, а кроме того, призывают к роспуску БРИКС", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
По его словам, очевидно, что противники на Западе у России и Китая общие, потому что именно эти государства являются прямой угрозой гегемонии однополярного мира, насаждаемой США и их сателлитами.
"Будем продолжать сотрудничество и обмен опытом, в том числе в выработке совместных законодательных решений по противостоянию зарубежному вмешательству во внутренние дела наших государств", - отметил Пискарев.
Первое заседание совместной депутатской рабочей группы при межпарламентской комиссии парламентов России и Китая в Пекине, посвященное вопросам обеспечения государственного суверенитета и безопасности, прошло 25 марта. Как сообщил Бабаков, председатель ВСНП Чжао Лэцзи принял приглашение спикера ГД Вячеслава Володина приехать с визитом в Россию для проведения заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству в период проведения парламентского форума БРИКС летом 2024 года, предположительно в июле.