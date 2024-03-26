https://ria.ru/20240326/piskarev-1935941280.html

Пискарев передал КНР материалы о призывах зарубежных НПО к роспуску БРИКС

Пискарев передал КНР материалы о призывах зарубежных НПО к роспуску БРИКС - РИА Новости, 26.03.2024

Пискарев передал КНР материалы о призывах зарубежных НПО к роспуску БРИКС

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что передал китайским коллегам по межпарламентской комиссии по сотрудничеству Всекитайского собрания... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:34

2024-03-26T15:34

2024-03-26T15:35

россия

китай

василий пискарев

александр бабаков

вячеслав володин

брикс

госдума рф

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что передал китайским коллегам по межпарламентской комиссии по сотрудничеству Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Федерального собрания РФ материалы о деструктивной деятельности зарубежных организаций, которые пытаются спровоцировать рост сепаратистских настроений в стране и призывают к роспуску БРИКС. С понедельника продолжается визит делегации Государственной думы в Китай во главе с вице-спикером ГД Александром Бабаковым. "Передал китайским коллегам материалы о деструктивной деятельности ряда зарубежных организаций, которые открыто пытаются спровоцировать рост сепаратистских настроений в наших странах, разрушить их изнутри, а кроме того, призывают к роспуску БРИКС", - написал Пискарев в своем Telegram-канале. По его словам, очевидно, что противники на Западе у России и Китая общие, потому что именно эти государства являются прямой угрозой гегемонии однополярного мира, насаждаемой США и их сателлитами. "Будем продолжать сотрудничество и обмен опытом, в том числе в выработке совместных законодательных решений по противостоянию зарубежному вмешательству во внутренние дела наших государств", - отметил Пискарев. Первое заседание совместной депутатской рабочей группы при межпарламентской комиссии парламентов России и Китая в Пекине, посвященное вопросам обеспечения государственного суверенитета и безопасности, прошло 25 марта. Как сообщил Бабаков, председатель ВСНП Чжао Лэцзи принял приглашение спикера ГД Вячеслава Володина приехать с визитом в Россию для проведения заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству в период проведения парламентского форума БРИКС летом 2024 года, предположительно в июле.

https://ria.ru/20240326/briks-1935812072.html

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россия, китай, василий пискарев, александр бабаков, вячеслав володин, брикс, госдума рф, всекитайское собрание народных представителей, сша, политика