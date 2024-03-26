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Россия должна нивелировать военный потенциал Украины, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024
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01:39 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/peskov-1935788956.html
Россия должна нивелировать военный потенциал Украины, заявил Песков
Россия должна нивелировать военный потенциал Украины, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024
Россия должна нивелировать военный потенциал Украины, заявил Песков
Москва должна действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности россиян, заявил в интервью "АиФ" пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T01:39
2024-03-26T01:39
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Москва должна действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности россиян, заявил в интервью "АиФ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Давайте исходить из того, о чем говорит президент: у нас появились четыре новых субъекта федерации, и мы должны обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной", — сказал Песков, отвечая на вопрос о рисках нового витка конфликта в будущем.Он подчеркнул, что эту территорию оккупировала Украина, и именно из этого надо исходить."И действовать таким образом, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов", — указал пресс-секретарь.Песков добавил, что Украина стала инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития.Как заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240326/voennyy_aspekt-1935784720.html
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украина, россия, дмитрий песков
Украина, Россия, Дмитрий Песков
Россия должна нивелировать военный потенциал Украины, заявил Песков

Песков: Россия должна нивелировать военный потенциал киевского режима

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Москва должна действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности россиян, заявил в интервью "АиФ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Давайте исходить из того, о чем говорит президент: у нас появились четыре новых субъекта федерации, и мы должны обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной", — сказал Песков, отвечая на вопрос о рисках нового витка конфликта в будущем.
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Он подчеркнул, что эту территорию оккупировала Украина, и именно из этого надо исходить.
«
"И действовать таким образом, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов", — указал пресс-секретарь.
Песков добавил, что Украина стала инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития.
Как заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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