https://ria.ru/20240326/peskov-1935788956.html

Россия должна нивелировать военный потенциал Украины, заявил Песков

Россия должна нивелировать военный потенциал Украины, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024

Россия должна нивелировать военный потенциал Украины, заявил Песков

Москва должна действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности россиян, заявил в интервью "АиФ" пресс-секретарь... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T01:39

2024-03-26T01:39

2024-03-26T01:39

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Москва должна действовать таким образом, чтобы военный потенциал Украины не мог угрожать безопасности россиян, заявил в интервью "АиФ" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Давайте исходить из того, о чем говорит президент: у нас появились четыре новых субъекта федерации, и мы должны обезопасить там людей и освободить территорию этих новых субъектов, которая в настоящий момент является оккупированной", — сказал Песков, отвечая на вопрос о рисках нового витка конфликта в будущем.Он подчеркнул, что эту территорию оккупировала Украина, и именно из этого надо исходить."И действовать таким образом, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности наших людей, наших регионов", — указал пресс-секретарь.Песков добавил, что Украина стала инструментом, с помощью которого Запад хочет сдержать Россию, оставить ее на задворках развития.Как заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240326/voennyy_aspekt-1935784720.html

https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html

украина

россия

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украина, россия, дмитрий песков