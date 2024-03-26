https://ria.ru/20240326/peskov-1935783361.html
Песков оценил потенциал сотрудничества стран СНГ
Песков оценил потенциал сотрудничества стран СНГ - РИА Новости, 26.03.2024
Песков оценил потенциал сотрудничества стран СНГ
Все виды интеграции на постсоветском пространстве работоспособные, их потенциал ещё далеко не полностью раскрыт, партнерский характер отношений позволяет... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:10
2024-03-26T00:10
2024-03-26T00:10
дмитрий песков
россия
белоруссия
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Все виды интеграции на постсоветском пространстве работоспособные, их потенциал ещё далеко не полностью раскрыт, партнерский характер отношений позволяет конструктивно преодолевать возникающие проблемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью сайту "Аргументы и факты" Песков отметил, что сейчас у стран СНГ "своя траектория развития, но приверженность к общим интеграционным процессам сохраняется". "У нас есть самая продвинутая интеграция с Белоруссией, это наш ближайший партнер и союзник. У нас фактически общее экономическое пространство с государствами-членами ЕАЭС. Есть и другие форматы сотрудничества, связанные с политикой, безопасностью и так далее. Все эти виды интеграции работоспособные, их потенциал ещё далеко не полностью раскрыт", - сказал он. "Где-то, конечно, возникают проблемы — когда речь идёт о настолько тесном взаимодействии, без проблем обходиться не может. Но партнерский характер отношений позволяет конструктивно всё это преодолевать", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240320/bezviz-1934577804.html
https://ria.ru/20240305/ukraine-1931307901.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9456691f498c08bf1551f86ae342b70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, белоруссия, снг, евразийский экономический союз
Дмитрий Песков, Россия, Белоруссия, СНГ, Евразийский экономический союз
Песков оценил потенциал сотрудничества стран СНГ
Песков: потенциал сотрудничества стран СНГ еще далеко не полностью раскрыт