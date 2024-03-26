https://ria.ru/20240326/parad-1935874409.html

Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая

Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая - РИА Новости, 26.03.2024

Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая

Кремль своевременно предоставит информацию о том, планирует ли Москва приглашать на парад 9 мая зарубежных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:37

2024-03-26T12:37

2024-03-26T12:55

день победы

дмитрий песков

москва

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кремль своевременно предоставит информацию о том, планирует ли Москва приглашать на парад 9 мая зарубежных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока преждевременно давать информацию, мы своевременно вам её предоставим", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20240320/parad-1934462784.html

москва

россия

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Влада Копылова

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Влада Копылова

день победы, дмитрий песков, москва, россия