https://ria.ru/20240326/parad-1935874409.html
Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая
Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая - РИА Новости, 26.03.2024
Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая
Кремль своевременно предоставит информацию о том, планирует ли Москва приглашать на парад 9 мая зарубежных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:37
2024-03-26T12:37
2024-03-26T12:55
день победы
дмитрий песков
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870600373_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_17846aad4076b7b62c923f8b815ee8b1.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кремль своевременно предоставит информацию о том, планирует ли Москва приглашать на парад 9 мая зарубежных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока преждевременно давать информацию, мы своевременно вам её предоставим", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20240320/parad-1934462784.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870600373_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_8573f4d95fc0846c3e6d70104673fc50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, дмитрий песков, москва, россия
День Победы, Дмитрий Песков, Москва, Россия
Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая
Песков: Кремль сообщит, если будет приглашать зарубежных лидеров на парад 9 Мая