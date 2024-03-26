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Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая - РИА Новости, 26.03.2024
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12:37 26.03.2024 (обновлено: 12:55 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/parad-1935874409.html
Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая
Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая - РИА Новости, 26.03.2024
Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая
Кремль своевременно предоставит информацию о том, планирует ли Москва приглашать на парад 9 мая зарубежных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:37
2024-03-26T12:55
день победы
дмитрий песков
москва
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кремль своевременно предоставит информацию о том, планирует ли Москва приглашать на парад 9 мая зарубежных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока преждевременно давать информацию, мы своевременно вам её предоставим", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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день победы, дмитрий песков, москва, россия
День Победы, Дмитрий Песков, Москва, Россия
Кремль предоставит информацию о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая

Песков: Кремль сообщит, если будет приглашать зарубежных лидеров на парад 9 Мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Кремль своевременно предоставит информацию о том, планирует ли Москва приглашать на парад 9 мая зарубежных лидеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока преждевременно давать информацию, мы своевременно вам её предоставим", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Музыканты военного оркестра на военном параде на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Шойгу рассказал о составе участников парада Победы 9 мая
20 марта, 14:02
 
День ПобедыДмитрий ПесковМоскваРоссия
 
 
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