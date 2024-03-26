https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html

Панда Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха

Панда Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха - РИА Новости, 26.03.2024

Панда Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха

Панда Катюша из Московского зоопарка научилась подниматься по решетке в неэкспозиционном помещении до самого верха, сообщила директор столичного зоосада... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:43

2024-03-26T15:43

2024-03-26T15:47

хорошие новости

панда катюша

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка научилась подниматься по решетке в неэкспозиционном помещении до самого верха, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Караул!!! Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха", - написала Акулова. На видео, которое опубликовала директор зоопарка, видно, как юная панда прямо из поилки двигается вверх по прутьям с помощью деревянных бревен, которые разместили на стене помещения. Где-то на середине пути Катюшу подтолкнула ее мама, Диндин.

https://ria.ru/20240319/panda-1934190268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк