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Панда Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха - РИА Новости, 26.03.2024
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Хорошие новости
 
15:43 26.03.2024 (обновлено: 15:47 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/panda-1935943063.html
Панда Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха
Панда Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха - РИА Новости, 26.03.2024
Панда Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха
Панда Катюша из Московского зоопарка научилась подниматься по решетке в неэкспозиционном помещении до самого верха, сообщила директор столичного зоосада... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:43
2024-03-26T15:47
хорошие новости
панда катюша
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка научилась подниматься по решетке в неэкспозиционном помещении до самого верха, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Караул!!! Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха", - написала Акулова. На видео, которое опубликовала директор зоопарка, видно, как юная панда прямо из поилки двигается вверх по прутьям с помощью деревянных бревен, которые разместили на стене помещения. Где-то на середине пути Катюшу подтолкнула ее мама, Диндин.
https://ria.ru/20240319/panda-1934190268.html
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панда катюша, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Панда Катюша, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панда Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха

Панда Катюша из Московского зоопарка научилась подниматься по решетке до верха

© Светлана Акулова/TelegramПанда Катюша
Панда Катюша
© Светлана Акулова/Telegram
Панда Катюша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка научилась подниматься по решетке в неэкспозиционном помещении до самого верха, сообщила директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.
"Караул!!! Катюша научилась подниматься по решетке до самого верха", - написала Акулова.
На видео, которое опубликовала директор зоопарка, видно, как юная панда прямо из поилки двигается вверх по прутьям с помощью деревянных бревен, которые разместили на стене помещения. Где-то на середине пути Катюшу подтолкнула ее мама, Диндин.
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Хорошие новостиПанда КатюшаСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
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