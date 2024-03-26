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Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины - РИА Новости, 26.03.2024
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21:39 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/paket-1936046050.html
Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины
Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины - РИА Новости, 26.03.2024
Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что президент республики Эммануэль Макрон поручил ему подготовить новый пакет военной помощи Украине. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T21:39
2024-03-26T21:39
в мире
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россия
франция
эммануэль макрон
нато
себастьян лекорню
сергей лавров
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что президент республики Эммануэль Макрон поручил ему подготовить новый пакет военной помощи Украине. "Президент (Франции Эммануэль Макрон – ред.) попросил меня подготовить новый пакет помощи для Украины. Я не буду предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу… Штабы, генеральная дирекция по вооружению работают над этим, в частности касательно наземного оборудования. У нас есть (колёсные танки) AMX-10RC, БТР. То же самое и в области противовоздушной обороны с ракетами "Мистраль", которые играют важную роль в защите от дронов", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице министерства обороны в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240326/zapad-1935705270.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато, себастьян лекорню, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров
Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины

Глава Минобороны Франции: Макрон поручил подготовить новый пакет помощи Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что президент республики Эммануэль Макрон поручил ему подготовить новый пакет военной помощи Украине.
"Президент (Франции Эммануэль Макрон – ред.) попросил меня подготовить новый пакет помощи для Украины. Я не буду предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу… Штабы, генеральная дирекция по вооружению работают над этим, в частности касательно наземного оборудования. У нас есть (колёсные танки) AMX-10RC, БТР. То же самое и в области противовоздушной обороны с ракетами "Мистраль", которые играют важную роль в защите от дронов", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице министерства обороны в соцсети X.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Угроза отовсюду. Почему европейских лидеров охватил страх за свои жизни
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронНАТОСебастьян ЛекорнюСергей Лавров
 
 
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