Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины
Глава Минобороны Франции: Макрон поручил подготовить новый пакет помощи Украине
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что президент республики Эммануэль Макрон поручил ему подготовить новый пакет военной помощи Украине.
"Президент (Франции Эммануэль Макрон – ред.) попросил меня подготовить новый пакет помощи для Украины. Я не буду предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу… Штабы, генеральная дирекция по вооружению работают над этим, в частности касательно наземного оборудования. У нас есть (колёсные танки) AMX-10RC, БТР. То же самое и в области противовоздушной обороны с ракетами "Мистраль", которые играют важную роль в защите от дронов", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице министерства обороны в соцсети X.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.