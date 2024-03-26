https://ria.ru/20240326/paket-1936046050.html

Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины

Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины - РИА Новости, 26.03.2024

Макрон поручил подготовить новый пакет военной помощи для Украины

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что президент республики Эммануэль Макрон поручил ему подготовить новый пакет военной помощи Украине. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T21:39

2024-03-26T21:39

2024-03-26T21:39

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себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что президент республики Эммануэль Макрон поручил ему подготовить новый пакет военной помощи Украине. "Президент (Франции Эммануэль Макрон – ред.) попросил меня подготовить новый пакет помощи для Украины. Я не буду предоставлять дополнительную информацию по этому вопросу… Штабы, генеральная дирекция по вооружению работают над этим, в частности касательно наземного оборудования. У нас есть (колёсные танки) AMX-10RC, БТР. То же самое и в области противовоздушной обороны с ракетами "Мистраль", которые играют важную роль в защите от дронов", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на официальной странице министерства обороны в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240326/zapad-1935705270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато, себастьян лекорню, сергей лавров