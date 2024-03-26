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Бортников пообещал ответные меры после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:46 26.03.2024 (обновлено: 16:05 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/otvet-1935923646.html
Бортников пообещал ответные меры после теракта в "Крокусе"
Бортников пообещал ответные меры после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024
Бортников пообещал ответные меры после теракта в "Крокусе"
Ответные меры после теракта в "Крокус сити холле" будут осуществляться, заявил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:46
2024-03-26T16:05
теракт в "крокус сити холле"
александр бортников
фсб
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ответные меры после теракта в "Крокус сити холле" будут осуществляться, заявил директор ФСБ Александр Бортников."Ответные меры, конечно же, будут осуществляться. Работа такая проводится. Все, кто к этому имеет отношение, не с учетом даже, вне зависимо от давности произошедшего, будут найдены и наказаны. Будем работать. Не нам, так другим предстоит эту задачу решить", - сказал он журналистам.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/budanov-1935926543.html
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александр бортников, фсб, россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Александр Бортников, ФСБ, Россия
Бортников пообещал ответные меры после теракта в "Крокусе"

Бортников: после теракта в "Крокусе" будут осуществляться ответные меры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонцертный зал "Крокус Сити Холл", в котором произошла стрельба
Концертный зал Крокус Сити Холл, в котором произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Концертный зал "Крокус Сити Холл", в котором произошла стрельба. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ответные меры после теракта в "Крокус сити холле" будут осуществляться, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Ответные меры, конечно же, будут осуществляться. Работа такая проводится. Все, кто к этому имеет отношение, не с учетом даже, вне зависимо от давности произошедшего, будут найдены и наказаны. Будем работать. Не нам, так другим предстоит эту задачу решить", - сказал он журналистам.
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Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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