https://ria.ru/20240326/ostanki-1935889771.html

В Калининграде при земляных работах нашли останки красноармейца

В Калининграде при земляных работах нашли останки красноармейца - РИА Новости, 26.03.2024

В Калининграде при земляных работах нашли останки красноармейца

Останки красноармейца, погибшего в 1945 году, нашли в Калининграде во время земляных работ возле учебного корпуса Балтийского федерального университета (БФУ),... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:26

2024-03-26T13:26

2024-03-26T13:45

калининград

балтийский федеральный университет

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 26 мар — РИА Новости. Останки красноармейца, погибшего в 1945 году, нашли в Калининграде во время земляных работ возле учебного корпуса Балтийского федерального университета (БФУ), вместе с ним найдены фрагменты военного снаряжения, сообщил РИА Новости руководитель региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов. "Во время земляных работ строители обнаружили человеческие костные останки около учебного корпуса БФУ. Работы приостановили, о находке сообщили в полицию, Следственный комитет и нам... Провели эксгумацию, кроме останков одного человека были фрагменты военного советского снаряжения: котелок без крышки, фрагмент чайной ложки, две ручные гранаты Ф-1 с вкрученными пробками, стальная пряжка от брезентового брючного ремня, фрагменты армейских ботинок", - сказал Хисамов. Собеседник агентства рассказал, что по предварительным данным, погибшему было около 30-40 лет, рост составлял около 150-160 сантиметров. Можно предположить, что красноармеец в окопе был засыпан взрывом снаряда во время штурма крепостных сооружений Кёнигсберга. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, по завершении которой погибший в бою красноармеец будет с воинскими почестями захоронен на одном из мемориалов Калининграда. "Там, где нашли солдата, была западная окраина кёнигсбергского ипподрома, которую захватил и удерживал 261 стрелковый полк в апреле 1945 года", - сказал Хисамов.

https://ria.ru/20240228/sk-1929942632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калининград, балтийский федеральный университет, происшествия