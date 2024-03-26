https://ria.ru/20240326/orvi-1935824043.html
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.03.2024
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 3,8%, коронавирусом - осталась на уровне прошлой недели, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:17
2024-03-26T10:17
2024-03-26T10:23
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 3,8%, коронавирусом - осталась на уровне прошлой недели, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."На 12-й неделе 2024 года в РФ показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 3,8%. Всего за неделю зарегистрировано более 710 тысяч случаев",- говорится в сообщении.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 49 регионах, уточнили в ведомстве.Также по итогам последней недели в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости остался на уровне прошлой недели с незначительным ростом в 0,4%, пояснили в Роспотребнадзоре.Несмотря на снижение заболеваемости, Роспотребнадзор напоминает, что не стоит забывать о правилах личной профилактики - следует чаще мыть руки, использовать кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ за неделю снизилась на 3,8%
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 3,8%, коронавирусом - осталась на уровне прошлой недели, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.
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"На 12-й неделе 2024 года в РФ показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 3,8%. Всего за неделю зарегистрировано более 710 тысяч случаев",- говорится в сообщении.
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 49 регионах, уточнили в ведомстве.
Также по итогам последней недели в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости остался на уровне прошлой недели с незначительным ростом в 0,4%, пояснили в Роспотребнадзоре.
Несмотря на снижение заболеваемости, Роспотребнадзор напоминает, что не стоит забывать о правилах личной профилактики - следует чаще мыть руки, использовать кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты.