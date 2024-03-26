https://ria.ru/20240326/orvi-1935824043.html

В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 26.03.2024

В России за неделю снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 3,8%, коронавирусом - осталась на уровне прошлой недели, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:17

2024-03-26T10:17

2024-03-26T10:23

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 3,8%, коронавирусом - осталась на уровне прошлой недели, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора."На 12-й неделе 2024 года в РФ показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 3,8%. Всего за неделю зарегистрировано более 710 тысяч случаев",- говорится в сообщении.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 49 регионах, уточнили в ведомстве.Также по итогам последней недели в стране зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости остался на уровне прошлой недели с незначительным ростом в 0,4%, пояснили в Роспотребнадзоре.Несмотря на снижение заболеваемости, Роспотребнадзор напоминает, что не стоит забывать о правилах личной профилактики - следует чаще мыть руки, использовать кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты.

https://ria.ru/20240226/peterburg-1929605774.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)