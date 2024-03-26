https://ria.ru/20240326/opasnost-1936056678.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.03.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Белгородской области. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T23:52

2024-03-26T23:52

2024-03-26T23:56

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале ГУМЧС России по Белгородской области."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Также об этом сообщает мэрия Белгорода.

https://ria.ru/20240326/belgorod-1935990710.html

белгород

белгородский район

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

белгород, белгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия