https://ria.ru/20240326/oon-1936051802.html

ООН беспокоят планы финнов ограничить прием беженцев на границе с Россией

ООН беспокоят планы финнов ограничить прием беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 26.03.2024

ООН беспокоят планы финнов ограничить прием беженцев на границе с Россией

Организации системы ООН обеспокоены финским законопроектом, ограничивающий прием просителей убежища на границе с Россией, сообщается в комментариях к... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T22:46

2024-03-26T22:46

2024-03-26T22:46

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Организации системы ООН обеспокоены финским законопроектом, ограничивающий прием просителей убежища на границе с Россией, сообщается в комментариях к законопроекту, которые представлены на сайте правительства Финляндии. Ранее МВД Финляндии представило для комментариев законопроект, который позволяет ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. "Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обеспокоено тем, что из-за процедуры "возвращения назад" лица, ищущие убежища, фактически выдворяются с территории страны убежища до подачи или рассмотрения ходатайства о международной защите. По опыту УВКБ ООН, выдворение, наблюдаемое в других странах, приводило к травмам, потере конечностей и смерти", - сказано в одном из пунктов комментария. УВКБ, в свою очередь, предлагает воздержаться от введения положений, запрещающих въезд на территорию Финляндии и процедуру предоставления убежища лицам, которые ищут или могут нуждаться в международной защите. С аналогичной позицией выступило и подразделение Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Финляндии. По мнению ЮНИСЕФ, такой закон ограничивает в правах детей-беженцев и усложняет процедуру предоставления убежища для семей. Комментарии к законопроекту принимались до 25 марта. Всего было получено 59 комментариев от различных организаций и ведомств, сообщает МВД. Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240315/granitsa-1933242557.html

https://ria.ru/20240313/granitsa-1932635288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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