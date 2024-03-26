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ООН беспокоят планы финнов ограничить прием беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 26.03.2024
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22:46 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/oon-1936051802.html
ООН беспокоят планы финнов ограничить прием беженцев на границе с Россией
ООН беспокоят планы финнов ограничить прием беженцев на границе с Россией - РИА Новости, 26.03.2024
ООН беспокоят планы финнов ограничить прием беженцев на границе с Россией
Организации системы ООН обеспокоены финским законопроектом, ограничивающий прием просителей убежища на границе с Россией, сообщается в комментариях к... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:46
2024-03-26T22:46
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управление верховного комиссара оон по делам беженцев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Организации системы ООН обеспокоены финским законопроектом, ограничивающий прием просителей убежища на границе с Россией, сообщается в комментариях к законопроекту, которые представлены на сайте правительства Финляндии. Ранее МВД Финляндии представило для комментариев законопроект, который позволяет ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы. "Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обеспокоено тем, что из-за процедуры "возвращения назад" лица, ищущие убежища, фактически выдворяются с территории страны убежища до подачи или рассмотрения ходатайства о международной защите. По опыту УВКБ ООН, выдворение, наблюдаемое в других странах, приводило к травмам, потере конечностей и смерти", - сказано в одном из пунктов комментария. УВКБ, в свою очередь, предлагает воздержаться от введения положений, запрещающих въезд на территорию Финляндии и процедуру предоставления убежища лицам, которые ищут или могут нуждаться в международной защите. С аналогичной позицией выступило и подразделение Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Финляндии. По мнению ЮНИСЕФ, такой закон ограничивает в правах детей-беженцев и усложняет процедуру предоставления убежища для семей. Комментарии к законопроекту принимались до 25 марта. Всего было получено 59 комментариев от различных организаций и ведомств, сообщает МВД. Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240315/granitsa-1933242557.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, юнисеф
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ЮНИСЕФ
ООН беспокоят планы финнов ограничить прием беженцев на границе с Россией

ООН беспокоит финский проект, ограничивающий права беженцев на границе с Россией

© AP Photo / Sergei GritsЗакрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Закрытый погранпереход Нуйямаа на границе Финляндии и России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Организации системы ООН обеспокоены финским законопроектом, ограничивающий прием просителей убежища на границе с Россией, сообщается в комментариях к законопроекту, которые представлены на сайте правительства Финляндии.
Ранее МВД Финляндии представило для комментариев законопроект, который позволяет ограничить прием заявлений о предоставлении международной защиты для беженцев, прибывающих со стороны российской границы.
Пункт пропуска на границе России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
МВД Финляндии представило проект открытия границы с Россией
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"Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обеспокоено тем, что из-за процедуры "возвращения назад" лица, ищущие убежища, фактически выдворяются с территории страны убежища до подачи или рассмотрения ходатайства о международной защите. По опыту УВКБ ООН, выдворение, наблюдаемое в других странах, приводило к травмам, потере конечностей и смерти", - сказано в одном из пунктов комментария.
УВКБ, в свою очередь, предлагает воздержаться от введения положений, запрещающих въезд на территорию Финляндии и процедуру предоставления убежища лицам, которые ищут или могут нуждаться в международной защите. С аналогичной позицией выступило и подразделение Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Финляндии. По мнению ЮНИСЕФ, такой закон ограничивает в правах детей-беженцев и усложняет процедуру предоставления убежища для семей.
Комментарии к законопроекту принимались до 25 марта. Всего было получено 59 комментариев от различных организаций и ведомств, сообщает МВД.
Граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финских властей до 14 апреля.
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Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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