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Посол России объяснил, почему Запад заблокировал заседание СБ ООН по Сербии - РИА Новости, 26.03.2024
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16:39 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/oon-1935959333.html
Посол России объяснил, почему Запад заблокировал заседание СБ ООН по Сербии
Посол России объяснил, почему Запад заблокировал заседание СБ ООН по Сербии - РИА Новости, 26.03.2024
Посол России объяснил, почему Запад заблокировал заседание СБ ООН по Сербии
Запад истерично заблокировал заседание Совета безопасности ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО, которые происходили в 1999 году, потому что боится... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:39
2024-03-26T16:39
в мире
сербия
россия
югославия
ивица дачич
александр боцан-харченко
совет безопасности оон
нато
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БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Запад истерично заблокировал заседание Совета безопасности ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО, которые происходили в 1999 году, потому что боится правды, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в ночь на вторник в штаб квартире ООН, что заседание Совбеза по бомбардировкам сорвали страны, применяющие двойные стандарты, а поддержали его проведение Россия, КНР и Алжир. "Запад истерично заблокировал заседание СБ ООН по поводу 25-летия начала агрессии НАТО против Югославии. Ситуация говорит сама за себя, объясняет больше, чем десятки выступлений. Как же они боятся правды!" - написал российский посол в соцсети Х. Ранее Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы никто повестку заседаний на этот день не согласовывал. Несмотря на то, что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку, Париж добился вынесения вопроса на голосование, и в итоге заседание не состоялось. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240326/nato-1935799514.html
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html
https://ria.ru/20240326/bombardirovki-1935788207.html
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в мире, сербия, россия, югославия, ивица дачич, александр боцан-харченко, совет безопасности оон, нато, оон
В мире, Сербия, Россия, Югославия, Ивица Дачич, Александр Боцан-Харченко, Совет Безопасности ООН, НАТО, ООН
Посол России объяснил, почему Запад заблокировал заседание СБ ООН по Сербии

Боцан-Харченко: Запад блокировал заседание по Сербии, так как боится правды

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Запад истерично заблокировал заседание Совета безопасности ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО, которые происходили в 1999 году, потому что боится правды, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в ночь на вторник в штаб квартире ООН, что заседание Совбеза по бомбардировкам сорвали страны, применяющие двойные стандарты, а поддержали его проведение Россия, КНР и Алжир.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Глава "Србиягаза" раскритиковал НАТО, назвав ее фашистом XXI века
Вчера, 06:23
"Запад истерично заблокировал заседание СБ ООН по поводу 25-летия начала агрессии НАТО против Югославии. Ситуация говорит сама за себя, объясняет больше, чем десятки выступлений. Как же они боятся правды!" - написал российский посол в соцсети Х.
Ранее Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы никто повестку заседаний на этот день не согласовывал. Несмотря на то, что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку, Париж добился вынесения вопроса на голосование, и в итоге заседание не состоялось.
Последствия натовских бомбардировок Сербии в 1999 году - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово
16 декабря 2023, 10:42
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
В миссии при ООН заявили о страхе Запада обсудить бомбардировки Югославии
Вчера, 01:23
 
В миреСербияРоссияЮгославияИвица ДачичАлександр Боцан-ХарченкоСовет Безопасности ООННАТОООН
 
 
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