Посол России объяснил, почему Запад заблокировал заседание СБ ООН по Сербии
Боцан-Харченко: Запад блокировал заседание по Сербии, так как боится правды
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Запад истерично заблокировал заседание Совета безопасности ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО, которые происходили в 1999 году, потому что боится правды, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в ночь на вторник в штаб квартире ООН, что заседание Совбеза по бомбардировкам сорвали страны, применяющие двойные стандарты, а поддержали его проведение Россия, КНР и Алжир.
"Запад истерично заблокировал заседание СБ ООН по поводу 25-летия начала агрессии НАТО против Югославии. Ситуация говорит сама за себя, объясняет больше, чем десятки выступлений. Как же они боятся правды!" - написал российский посол в соцсети Х.
Ранее Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы никто повестку заседаний на этот день не согласовывал. Несмотря на то, что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку, Париж добился вынесения вопроса на голосование, и в итоге заседание не состоялось.
В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово
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В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.