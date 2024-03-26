https://ria.ru/20240326/oon-1935959333.html

Посол России объяснил, почему Запад заблокировал заседание СБ ООН по Сербии

Посол России объяснил, почему Запад заблокировал заседание СБ ООН по Сербии - РИА Новости, 26.03.2024

Посол России объяснил, почему Запад заблокировал заседание СБ ООН по Сербии

Запад истерично заблокировал заседание Совета безопасности ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО, которые происходили в 1999 году, потому что боится... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:39

2024-03-26T16:39

2024-03-26T16:39

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александр боцан-харченко

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нато

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БЕЛГРАД, 25 мар – РИА Новости. Запад истерично заблокировал заседание Совета безопасности ООН по бомбардировкам Сербии войсками НАТО, которые происходили в 1999 году, потому что боится правды, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил в ночь на вторник в штаб квартире ООН, что заседание Совбеза по бомбардировкам сорвали страны, применяющие двойные стандарты, а поддержали его проведение Россия, КНР и Алжир. "Запад истерично заблокировал заседание СБ ООН по поводу 25-летия начала агрессии НАТО против Югославии. Ситуация говорит сама за себя, объясняет больше, чем десятки выступлений. Как же они боятся правды!" - написал российский посол в соцсети Х. Ранее Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по поводу 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Французский представитель заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы никто повестку заседаний на этот день не согласовывал. Несмотря на то, что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку, Париж добился вынесения вопроса на голосование, и в итоге заседание не состоялось. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240326/nato-1935799514.html

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

https://ria.ru/20240326/bombardirovki-1935788207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, россия, югославия, ивица дачич, александр боцан-харченко, совет безопасности оон, нато, оон