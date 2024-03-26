https://ria.ru/20240326/olimp-1935783125.html
Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы
Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы - РИА Новости, 26.03.2024
Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы
США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям, они не удерживают региональные конфликты и мировую экономику,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:08
2024-03-26T00:08
2024-03-26T00:08
сша
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934632417_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_afeb3beaff401f1f250f0d8c3a8a111b.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям, они не удерживают региональные конфликты и мировую экономику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Модальность там может меняться, но суть остаётся прежней: США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе. У них проблемы по многим направлениям, почти по всем. Они не удерживают региональные конфликты, не удерживают мировую экономику. Они не удерживают доллар — свою курицу, несущую золотые яйца", — сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".
https://ria.ru/20240325/ssha-1935742351.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934289640_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_c917103402537dfa44816fe906002a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы
Песков: США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы