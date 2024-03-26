https://ria.ru/20240326/olimp-1935783125.html

Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы

Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы - РИА Новости, 26.03.2024

Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы

США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям, они не удерживают региональные конфликты и мировую экономику,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:08

2024-03-26T00:08

2024-03-26T00:08

сша

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям, они не удерживают региональные конфликты и мировую экономику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Модальность там может меняться, но суть остаётся прежней: США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе. У них проблемы по многим направлениям, почти по всем. Они не удерживают региональные конфликты, не удерживают мировую экономику. Они не удерживают доллар — свою курицу, несущую золотые яйца", — сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20240325/ssha-1935742351.html

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Алексей Калабанов

сша, россия, дмитрий песков, в мире