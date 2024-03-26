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Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы - РИА Новости, 26.03.2024
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00:08 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/olimp-1935783125.html
Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы
Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы - РИА Новости, 26.03.2024
Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы
США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям, они не удерживают региональные конфликты и мировую экономику,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:08
2024-03-26T00:08
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям, они не удерживают региональные конфликты и мировую экономику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.&quot;Модальность там может меняться, но суть остаётся прежней: США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе. У них проблемы по многим направлениям, почти по всем. Они не удерживают региональные конфликты, не удерживают мировую экономику. Они не удерживают доллар — свою курицу, несущую золотые яйца&quot;, — сказал Песков в интервью сайту &quot;Аргументы и факты&quot;.
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сша, россия, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков: США пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы

Песков: США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы

© AP Photo / Andy WongФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе, но у них проблемы почти по всем направлениям, они не удерживают региональные конфликты и мировую экономику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Модальность там может меняться, но суть остаётся прежней: США отчаянно пытаются удержаться на мировом олимпе. У них проблемы по многим направлениям, почти по всем. Они не удерживают региональные конфликты, не удерживают мировую экономику. Они не удерживают доллар — свою курицу, несущую золотые яйца", — сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты".

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