https://ria.ru/20240326/odessa-1935787488.html

В РВИО рассказали о блистательном успехе РККА при освобождении Одессы

В РВИО рассказали о блистательном успехе РККА при освобождении Одессы - РИА Новости, 26.03.2024

В РВИО рассказали о блистательном успехе РККА при освобождении Одессы

Красная Армия смогла быстро освободить Одессу от нацистов при минимальном превосходстве в живой силе за счет внезапности и умелого маневра по охвату противника, РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T01:04

2024-03-26T01:04

2024-03-26T05:36

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Красная Армия смогла быстро освободить Одессу от нацистов при минимальном превосходстве в живой силе за счет внезапности и умелого маневра по охвату противника, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.Ровно 80 лет назад, 26 марта 1944 года началась Одесская наступательная операция, в ходе которой советские войска под руководством генерала армии Родиона Малиновского освободили этот важный черноморский город-порт от немецких и румынских захватчиков."Превосходство в живой силе во время Одесской операции у Красной Армии было минимальным – всего в 1,3 раза, в то время как по военной науке наступающая сторона должна превосходить обороняющуюся хотя бы в три раза. Это стало возможным благодаря грамотно проведенному советскими войсками обходному маневру и широкому охвату противника", — сказал Мягков.При этом историк отметил, что советская группировка в четыре раза превосходила силы нацистов по артиллерии и в два раза по танкам.Мягков напомнил, что для Гитлера удержание Одессы было важнейшей задачей, поскольку она прикрывала путь к Балканам и именно из этого причерноморского города шло снабжение Крымской группировки немецких войск.В свою очередь для Красной Армии и советского народа Одесса являлась национальным символом, в ожесточенных боях за который противник понес существенные потери ещё в начале Великой Отечественной."В начале войны наши войска несколько месяцев обороняли Одессу от немецко-румынских войск вплоть до октября 1941 года. Можно сказать, что мы оставили город в полном порядке, эвакуировав армию, вооружения и множество гражданских. Тогда враг понес огромные потери", — подчеркнул историк.Нацисты "в мешке" Операция началась с форсирования реки Южный Буг, особую роль в котором сыграли советские войска, освобождавшие Николаев."Геройски проявили себя десантники под командованием старшего лейтенанта Ольшанского, которые на семи рыбачьих лодках высадились в николаевском порту и три дня стягивали на себя огромное количество немецких войск. К сожалению, большинство их погибло, однако немцы подумали, что именно здесь будет направление нашего главного удара, что позволило Красной Армии обойти город и ворваться с другого направления", — рассказал собеседник агентства.Дальнейший план РККА – используя подвижные части, конно-механизированную группу генерал-лейтенанта Иссы Плиева и 23-й танковый корпус, отрезать силы противника в Одессе, посеять панику и уничтожить вражеские соединения."В начале апреля мы заняли станцию "Раздельная", освободили Очаков и силы противника фактически попали в "мешок". Использовав возникшее преимущество, Красная Армия начала продвигаться к Одессе сразу с нескольких направлений: с востока, севера и северо-запада", — отметил Мягков.Видя такую ситуацию, немецкие и румынские подразделения попытались прорваться из Одессы, но советская авиация и артиллерия не позволяли им этого сделать в должном порядке, постоянно "накрывая" противника.Роль подпольяИсторик подчеркнул, что решающую роль в финальной стадии освобождения Одессы сыграло местное подполье, действовавшее все годы войны в сложной системе катакомб под городом, протяженностью 2,5 тысячи километров. Именно они не позволили бегущим из города фашистам взорвать важнейший объект – городской порт."Немцы и румыны хотели прибегнуть к тактике "выжженной земли": были заминированы правительственные здания, театры, дороги. Чтобы враг не успел взорвать порт, который был необходим Красной Армии, партизаны навели на него панику, внезапно напав из катакомб, и овладели портовыми сооружениями", — рассказал Мягков.Город освободили 10 апреля 1944 года, по этому случаю в Москве был дан салют. Убегая, гитлеровцы бросили большую часть своей техники, советские войска взяли крупные трофеи.В результате Одесской операции были "обескровлены" 6-я немецкая и 3-я румынская армии. Враг понес большие потери – около 27 тысяч человек убитыми и 11 тысяч пленными, а также более 440 танков и штурмовых орудий. "Это очень внушительные потери для такой короткой по продолжительности операции", — добавил Мягков.Ключ к Балканам После взятия Одессы, блокированная в Крыму 17-я немецкая армия была фактически обречена — ее снабжение было серьезно ограничено. Красная Армия вышла на Днестр, что открыло ей дорогу к освобождению Молдавии и Балкан.Параллельное продвижение всех четырех украинских фронтов создало угрозу широкого охвата немецкой группировки армий "Центр". Таким образом для РККА создалась выгодная конфигурация сил на всём южном крыле советско-германского фронта."Такие государства-союзники Третьего рейха как Румыния и Болгария стали "суетиться", стремясь как можно скорее покинуть фашистский блок и выйти сухими из воды, однако немцы ещё крепко держали местные власти в тисках – для освобождения и вывода этих стран из войны потребовалась ещё одна – Ясско-Кишиневская операция", — подытожил Мягков.

https://ria.ru/20240313/osvobozhdenie-1932619817.html

https://ria.ru/20240326/sprogis-1935786663.html

https://ria.ru/20240127/rvio-1923788198.html

https://ria.ru/20240319/spetsnaz_kgb-1934131603.html

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