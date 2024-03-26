https://ria.ru/20240326/obyski-1935836028.html
ФСБ показала обыски и задержания членов ОПГ на Ставрополье
ФСБ показала обыски и задержания членов ОПГ на Ставрополье - РИА Новости, 26.03.2024
ФСБ показала обыски и задержания членов ОПГ на Ставрополье
ФСБ России опубликовала видео задержания и обысков у членов ОПГ, которые обвиняются в захвате месторождения в Ставропольском крае и хищениях природного газа. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:03
2024-03-26T11:03
2024-03-26T15:05
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ставропольский край
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935820297_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53328eebfa592ff0b3d32c30508fc72a.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания и обысков у членов ОПГ, которые обвиняются в захвате месторождения в Ставропольском крае и хищениях природного газа.Ранее ФСБ России сообщила о разоблачении коррупционной ОПГ из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастной к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. По данным следствия, сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Минводах на добычу минеральной воды в одном из месторождений Ставропольского края в целях рейдерского захвата производственных мощностей "для получения сверхприбыли".Также установлены факты хищения у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий"), части 4 статьи 158 ("Кража") и части 3 статьи 163 ("Вымогательство") УК России. В ходе 17 обысков, прошедших в Московском регионе и на Ставрополье, изъяты "имеющие доказательственное значение" наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса. На видео ФСБ оперативники заходят в кабинет к одному из фигурантов дела и обращаются к нему: "Доброе утро, Игорь Витальевич!" Предположительно, это директор департамента социально-экономического развития СКФО при Минэкономразвития Игорь Храновский, об аресте которого накануне сообщал телеканал "Вести Ставрополье". Далее демонстрируются интерьеры роскошных особняков, изымаются ювелирные украшения и другие предметы роскоши, ручки S.T. Dupont. Показаны автомобили Bentley и Mercedes-Benz, а также Lexus, "Нива", минивэн Voyah, паркетник Lixiang и седан Changan, стоящие в другом гараже. Кроме того, показаны изъятые рубли, доллары и евро, в одном из особняков пачки купюр хранились в сейфе.
https://ria.ru/20240322/arest-1934934419.html
https://ria.ru/20231128/lider-1912374484.html
ставропольский край
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935820297_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6454f8bc64694de0b36b442cf6fb8013.jpg
Обыски у задержанных коррупционеров. Кадры ФСБ РФ
Видео ФСБ с обысками у задержанных коррупционеров. На кадрах настоящие дворцы, дорогие машины и очень много денег. Пресечении деятельности участников организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края.
2024-03-26T11:03
true
PT2M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ставропольский край, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
ФСБ показала обыски и задержания членов ОПГ на Ставрополье
ФСБ показала обыски у ОПГ с участием сотрудников Минэкономразвития в Ставрополье
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания и обысков у членов ОПГ, которые обвиняются в захвате месторождения в Ставропольском крае и хищениях природного газа.
Ранее ФСБ России сообщила о разоблачении коррупционной ОПГ из числа высших должностных лиц Минэкономразвития
России и предпринимателей Ставропольского края, причастной к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. По данным следствия, сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Минводах на добычу минеральной воды в одном из месторождений Ставропольского края в целях рейдерского захвата производственных мощностей "для получения сверхприбыли".
Также установлены факты хищения у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий"), части 4 статьи 158 ("Кража") и части 3 статьи 163 ("Вымогательство") УК России. В ходе 17 обысков, прошедших в Московском регионе и на Ставрополье, изъяты "имеющие доказательственное значение" наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса.
На видео ФСБ оперативники заходят в кабинет к одному из фигурантов дела и обращаются к нему: "Доброе утро, Игорь Витальевич!" Предположительно, это директор департамента социально-экономического развития СКФО
при Минэкономразвития Игорь Храновский, об аресте которого накануне сообщал телеканал "Вести Ставрополье".
Далее демонстрируются интерьеры роскошных особняков, изымаются ювелирные украшения и другие предметы роскоши, ручки S.T. Dupont. Показаны автомобили Bentley и Mercedes-Benz, а также Lexus, "Нива", минивэн Voyah, паркетник Lixiang и седан Changan, стоящие в другом гараже.
Кроме того, показаны изъятые рубли, доллары и евро, в одном из особняков пачки купюр хранились в сейфе.