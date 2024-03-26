https://ria.ru/20240326/obyski-1935836028.html

ФСБ показала обыски и задержания членов ОПГ на Ставрополье

ФСБ показала обыски и задержания членов ОПГ на Ставрополье - РИА Новости, 26.03.2024

ФСБ показала обыски и задержания членов ОПГ на Ставрополье

ФСБ России опубликовала видео задержания и обысков у членов ОПГ, которые обвиняются в захвате месторождения в Ставропольском крае и хищениях природного газа. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:03

2024-03-26T11:03

2024-03-26T15:05

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ставропольский край

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ФСБ России опубликовала видео задержания и обысков у членов ОПГ, которые обвиняются в захвате месторождения в Ставропольском крае и хищениях природного газа.Ранее ФСБ России сообщила о разоблачении коррупционной ОПГ из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастной к рейдерскому захвату и хищениям природного газа. По данным следствия, сообщники досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Минводах на добычу минеральной воды в одном из месторождений Ставропольского края в целях рейдерского захвата производственных мощностей "для получения сверхприбыли".Также установлены факты хищения у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 286 ("Превышение должностных полномочий"), части 4 статьи 158 ("Кража") и части 3 статьи 163 ("Вымогательство") УК России. В ходе 17 обысков, прошедших в Московском регионе и на Ставрополье, изъяты "имеющие доказательственное значение" наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса. На видео ФСБ оперативники заходят в кабинет к одному из фигурантов дела и обращаются к нему: "Доброе утро, Игорь Витальевич!" Предположительно, это директор департамента социально-экономического развития СКФО при Минэкономразвития Игорь Храновский, об аресте которого накануне сообщал телеканал "Вести Ставрополье". Далее демонстрируются интерьеры роскошных особняков, изымаются ювелирные украшения и другие предметы роскоши, ручки S.T. Dupont. Показаны автомобили Bentley и Mercedes-Benz, а также Lexus, "Нива", минивэн Voyah, паркетник Lixiang и седан Changan, стоящие в другом гараже. Кроме того, показаны изъятые рубли, доллары и евро, в одном из особняков пачки купюр хранились в сейфе.

https://ria.ru/20240322/arest-1934934419.html

https://ria.ru/20231128/lider-1912374484.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыски у задержанных коррупционеров. Кадры ФСБ РФ Видео ФСБ с обысками у задержанных коррупционеров. На кадрах настоящие дворцы, дорогие машины и очень много денег. Пресечении деятельности участников организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. 2024-03-26T11:03 true PT2M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ставропольский край, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)