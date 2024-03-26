https://ria.ru/20240326/obvinyaemyy-1935916976.html

Стали известны подробности о гражданстве восьмого обвиняемого по "Крокусу"

Стали известны подробности о гражданстве восьмого обвиняемого по "Крокусу" - РИА Новости, 26.03.2024

Стали известны подробности о гражданстве восьмого обвиняемого по "Крокусу"

Обвиняемый в причастности к теракту в "Крокус сити холле" уроженец Киргизии Алишер Касимов вышел из гражданства республики десять лет назад, сообщили РИА... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:28

2024-03-26T14:28

2024-03-26T14:38

теракт в "крокус сити холле"

киргизия

москва

россия

авито

крокус

крокус сити холл

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БИШКЕК, 26 мар - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к теракту в "Крокус сити холле" уроженец Киргизии Алишер Касимов вышел из гражданства республики десять лет назад, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел. "Относительно опубликованной в СМИ информации о том, что один из подозреваемых в деле о теракте в "Крокус сити холле" является уроженцем Кыргызской Республики, министерство иностранных дел сообщает следующее: уроженец Кыргызстана А.К. в соответствии с указом президента Кыргызской Республики от 2014 года вышел из гражданства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы. В связи с этим защита его прав "не входит в компетенцию дипломатических и консульских учреждений Кыргызской Республики на территории Российской Федерации". Касимов во вторник был арестован Басманным судом Москвы. В суде было заявлено, что он ныне гражданин России, занимался предпринимательством, содержал кафе, где и работал. На вопрос, понятно ли ему обвинение, Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито" и не знал о том, что приютил будущих террористов. Всего по уголовному делу в СИЗО заключено восемь фигурантов, в том числе четыре предполагаемых исполнителя: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Помимо них, в уголовном деле еще семь фигурантов.

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935760932.html

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