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Стали известны подробности о гражданстве восьмого обвиняемого по "Крокусу" - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:28 26.03.2024 (обновлено: 14:38 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/obvinyaemyy-1935916976.html
Стали известны подробности о гражданстве восьмого обвиняемого по "Крокусу"
Стали известны подробности о гражданстве восьмого обвиняемого по "Крокусу" - РИА Новости, 26.03.2024
Стали известны подробности о гражданстве восьмого обвиняемого по "Крокусу"
Обвиняемый в причастности к теракту в "Крокус сити холле" уроженец Киргизии Алишер Касимов вышел из гражданства республики десять лет назад, сообщили РИА... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:28
2024-03-26T14:38
теракт в "крокус сити холле"
киргизия
москва
россия
авито
крокус
крокус сити холл
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БИШКЕК, 26 мар - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к теракту в "Крокус сити холле" уроженец Киргизии Алишер Касимов вышел из гражданства республики десять лет назад, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел. "Относительно опубликованной в СМИ информации о том, что один из подозреваемых в деле о теракте в "Крокус сити холле" является уроженцем Кыргызской Республики, министерство иностранных дел сообщает следующее: уроженец Кыргызстана А.К. в соответствии с указом президента Кыргызской Республики от 2014 года вышел из гражданства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы. В связи с этим защита его прав "не входит в компетенцию дипломатических и консульских учреждений Кыргызской Республики на территории Российской Федерации". Касимов во вторник был арестован Басманным судом Москвы. В суде было заявлено, что он ныне гражданин России, занимался предпринимательством, содержал кафе, где и работал. На вопрос, понятно ли ему обвинение, Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито" и не знал о том, что приютил будущих террористов. Всего по уголовному делу в СИЗО заключено восемь фигурантов, в том числе четыре предполагаемых исполнителя: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Помимо них, в уголовном деле еще семь фигурантов.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935890845.html
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киргизия, москва, россия, авито, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Киргизия, Москва, Россия, Авито, Крокус, Крокус Сити Холл
Стали известны подробности о гражданстве восьмого обвиняемого по "Крокусу"

Обвиняемый в теракте в "Крокусе" Касимов 10 лет не является гражданином Киргизии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВосьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов в Басманном суде
Восьмой фигурант дела о теракте в Крокус Сити Холле Алишер Касимов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов в Басманном суде
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 26 мар - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к теракту в "Крокус сити холле" уроженец Киргизии Алишер Касимов вышел из гражданства республики десять лет назад, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел.
«
"Относительно опубликованной в СМИ информации о том, что один из подозреваемых в деле о теракте в "Крокус сити холле" является уроженцем Кыргызской Республики, министерство иностранных дел сообщает следующее: уроженец Кыргызстана А.К. в соответствии с указом президента Кыргызской Республики от 2014 года вышел из гражданства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
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В связи с этим защита его прав "не входит в компетенцию дипломатических и консульских учреждений Кыргызской Республики на территории Российской Федерации".
Касимов во вторник был арестован Басманным судом Москвы. В суде было заявлено, что он ныне гражданин России, занимался предпринимательством, содержал кафе, где и работал. На вопрос, понятно ли ему обвинение, Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито" и не знал о том, что приютил будущих террористов.
Всего по уголовному делу в СИЗО заключено восемь фигурантов, в том числе четыре предполагаемых исполнителя: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Помимо них, в уголовном деле еще семь фигурантов.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КиргизияМоскваРоссияАвитоКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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