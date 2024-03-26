Стали известны подробности о гражданстве восьмого обвиняемого по "Крокусу"
Обвиняемый в теракте в "Крокусе" Касимов 10 лет не является гражданином Киргизии
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВосьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов в Басманном суде
Восьмой фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов в Басманном суде
БИШКЕК, 26 мар - РИА Новости. Обвиняемый в причастности к теракту в "Крокус сити холле" уроженец Киргизии Алишер Касимов вышел из гражданства республики десять лет назад, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе киргизского министерства иностранных дел.
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"Относительно опубликованной в СМИ информации о том, что один из подозреваемых в деле о теракте в "Крокус сити холле" является уроженцем Кыргызской Республики, министерство иностранных дел сообщает следующее: уроженец Кыргызстана А.К. в соответствии с указом президента Кыргызской Республики от 2014 года вышел из гражданства Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
В связи с этим защита его прав "не входит в компетенцию дипломатических и консульских учреждений Кыргызской Республики на территории Российской Федерации".
Касимов во вторник был арестован Басманным судом Москвы. В суде было заявлено, что он ныне гражданин России, занимался предпринимательством, содержал кафе, где и работал. На вопрос, понятно ли ему обвинение, Касимов заявил, что просто сдавал квартиру через "Авито" и не знал о том, что приютил будущих террористов.
Всего по уголовному делу в СИЗО заключено восемь фигурантов, в том числе четыре предполагаемых исполнителя: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Помимо них, в уголовном деле еще семь фигурантов.