СМИ назвали районы Стамбула, где проживали обвиняемые в теракте в "Крокусе"

СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Двое обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье во время поездок в Стамбул проживали в отелях в центральных районах Фатих или Шишли, при этом остается тайной, чем они занимались несколько дней до вылета, сообщают во вторник турецкие СМИ. Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" Фаридун Шамсиддин признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали деньги за убийство людей. Шамсиддин публиковал в феврале в Instagram* фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих. Портал Yetkinreport со ссылкой на источники в турецких органах безопасности утверждает, что Шамсиддин прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля, на следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Подозреваемый покинул отель 27 февраля и лишь 2 марта вылетел в Москву. Второй подозреваемый Рачабализода Саидакрами Муродали, по данным портала, прибыл в Стамбул 5 января и заселился в тот же отель, однако гостиницу он покинул 21 февраля. Тем не менее, 2 марта он вылетел в Москву с Шамсиддином одним рейсом из Международного аэропорта (IST). Издание отмечает, что остается загадкой, чем занимались двое подозреваемых и где находились в период с 27 февраля по 2 марта (в случае с Шамсиддином) и с 21 февраля по 2 марта (в случае с Рачабализодой). Источники издания отметили, что оба подозреваемых без проблем прибыли в Турцию и покинули страну, так как в их отношении не было никаких запросов, при этом срока проживания в Турции "недостаточно" для их радикализации. В свою очередь портал Artı Gerçek сообщает, что Шамсиддин покинул Турцию 4 марта через стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен (SAW). По данным издания, Шамсиддин жил в феврале в отеле в центральном районе Шишли, а затем переехал в квартиру в районе Башакшехир на западной окраине города. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
в мире, россия, украина, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ назвали районы Стамбула, где проживали обвиняемые в теракте в "Крокусе"
Yetkinreport: двое обвиняемых в теракте в "Крокусе" жили в центре Стамбула
Фаридуни Шамсидин, задержанный по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл", в здании Басманного суда Москвы
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 26 мар - РИА Новости. Двое обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье во время поездок в Стамбул проживали в отелях в центральных районах Фатих или Шишли, при этом остается тайной, чем они занимались несколько дней до вылета, сообщают во вторник турецкие СМИ.
Один из обвиняемых в теракте в "Крокусе" Фаридун Шамсиддин признался, что прилетел из Турции 4 марта. Также он рассказал, что ему предлагали деньги за убийство людей. Шамсиддин публиковал в феврале в Instagram* фотографии из Стамбула, выяснили РИА Новости. Согласно информации из его соцсети, он сделал восемь публикаций в один день - 23 февраля. Почти на всех фотографиях указана геолокация "Аксарай, Стамбул". Среди опубликованных изображений есть и фото самого Шамсиддина, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих.
Портал Yetkinreport со ссылкой на источники в турецких органах безопасности утверждает, что Шамсиддин прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля, на следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Подозреваемый покинул отель 27 февраля и лишь 2 марта вылетел в Москву.
Второй подозреваемый Рачабализода Саидакрами Муродали, по данным портала, прибыл в Стамбул 5 января и заселился в тот же отель, однако гостиницу он покинул 21 февраля. Тем не менее, 2 марта он вылетел в Москву с Шамсиддином одним рейсом из Международного аэропорта (IST).
Издание отмечает, что остается загадкой, чем занимались двое подозреваемых и где находились в период с 27 февраля по 2 марта (в случае с Шамсиддином) и с 21 февраля по 2 марта (в случае с Рачабализодой). Источники издания отметили, что оба подозреваемых без проблем прибыли в Турцию и покинули страну, так как в их отношении не было никаких запросов, при этом срока проживания в Турции "недостаточно" для их радикализации.
В свою очередь портал Artı Gerçek сообщает, что Шамсиддин покинул Турцию 4 марта через стамбульский аэропорт Сабихи Гёкчен (SAW). По данным издания, Шамсиддин жил в феврале в отеле в центральном районе Шишли, а затем переехал в квартиру в районе Башакшехир на западной окраине города.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
Люди разных религий сплотились перед лицом трагедии и стали ближе духом друг другу вне зависимости от конфессии, заявили в сестричестве святого великомученика и целителя Пантелеймона.В Новгородском кремле и на Валдае в полдень прозвучал колокольный звон в память о погибших.
Президент РоссииВладимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.