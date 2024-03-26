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В Горловке после обстрела ВСУ перебит участок водопровода

В Горловке после обстрела ВСУ перебит участок водопровода - РИА Новости, 26.03.2024

В Горловке после обстрела ВСУ перебит участок водопровода

Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей инфраструктуре в Горловке, перебит участок водовода, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T22:53

2024-03-26T22:53

2024-03-26T22:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

донецк

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей инфраструктуре в Горловке, перебит участок водовода, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "По предварительным данным, украинские боевики нанесли целенаправленный удар по водоснабжающей инфраструктуре. Перебит участок водовода", - написал мэр.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что с 22.20 до 22.25 ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, донецк, вооруженные силы украины, сцкк