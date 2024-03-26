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В Горловке после обстрела ВСУ перебит участок водопровода - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:53 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/obstrel-1936052614.html
В Горловке после обстрела ВСУ перебит участок водопровода
В Горловке после обстрела ВСУ перебит участок водопровода - РИА Новости, 26.03.2024
В Горловке после обстрела ВСУ перебит участок водопровода
Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей инфраструктуре в Горловке, перебит участок водовода, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T22:53
2024-03-26T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей инфраструктуре в Горловке, перебит участок водовода, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "По предварительным данным, украинские боевики нанесли целенаправленный удар по водоснабжающей инфраструктуре. Перебит участок водовода", - написал мэр.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что с 22.20 до 22.25 ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, донецк, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК
В Горловке после обстрела ВСУ перебит участок водопровода

Приходько заявил, что ВСУ ударили по водоснабжающей инфраструктуре в Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные в результате обстрела ВСУ
Осколки снаряда, найденные в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, найденные в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей инфраструктуре в Горловке, перебит участок водовода, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"По предварительным данным, украинские боевики нанесли целенаправленный удар по водоснабжающей инфраструктуре. Перебит участок водовода", - написал мэр.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщило, что с 22.20 до 22.25 ВСУ выпустили по Горловке пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоДонецкВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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