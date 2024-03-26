https://ria.ru/20240326/nelegal-1935928161.html
Нелегал, насиловавший мальчиков в Москве, получил пожизненный срок
Нелегал, насиловавший мальчиков в Москве, получил пожизненный срок - РИА Новости, 26.03.2024
Нелегал, насиловавший мальчиков в Москве, получил пожизненный срок
Суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Таджикистана за 20 эпизодов сексуального насилия и развращения в отношении шести... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:01
2024-03-26T15:01
2024-03-26T15:01
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таджикистан
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Таджикистана за 20 эпизодов сексуального насилия и развращения в отношении шести несовершеннолетних, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, 55-летний гражданин Таджикистана признан виновным в 20 преступлениях по статьям УК РФ "насильственные действия сексуального характера" и "развратные действия", которые он совершил в 2021-2022 годах в квартире дома на Очаковском шоссе в Москве. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшие - шесть мальчиков. "Приговором Московского городского суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сказала Иванова. Она добавила, что в ходе расследования выяснилось, что фигурант находился в Москве "в нарушение миграционного законодательства".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Москва, Таджикистан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
Нелегал, насиловавший мальчиков в Москве, получил пожизненный срок
Мосгорсуд приговорил нелегала пожизненно за развращение несовершеннолетних