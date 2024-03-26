https://ria.ru/20240326/nelegal-1935928161.html

Нелегал, насиловавший мальчиков в Москве, получил пожизненный срок

Нелегал, насиловавший мальчиков в Москве, получил пожизненный срок - РИА Новости, 26.03.2024

Нелегал, насиловавший мальчиков в Москве, получил пожизненный срок

Суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Таджикистана за 20 эпизодов сексуального насилия и развращения в отношении шести... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:01

2024-03-26T15:01

2024-03-26T15:01

происшествия

москва

таджикистан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Таджикистана за 20 эпизодов сексуального насилия и развращения в отношении шести несовершеннолетних, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, 55-летний гражданин Таджикистана признан виновным в 20 преступлениях по статьям УК РФ "насильственные действия сексуального характера" и "развратные действия", которые он совершил в 2021-2022 годах в квартире дома на Очаковском шоссе в Москве. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшие - шесть мальчиков. "Приговором Московского городского суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сказала Иванова. Она добавила, что в ходе расследования выяснилось, что фигурант находился в Москве "в нарушение миграционного законодательства".

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москва

таджикистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, таджикистан, россия, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд