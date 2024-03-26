https://ria.ru/20240326/nato-1935868934.html

Лукашенко предупредил об угрозе нападения НАТО на Белоруссию

Лукашенко предупредил об угрозе нападения НАТО на Белоруссию - РИА Новости, 26.03.2024

Лукашенко предупредил об угрозе нападения НАТО на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя сосредоточение НАТО у границ республики, заявил, что если Минск где-то успокоится, "они нападут". РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:26

2024-03-26T12:26

2024-03-26T12:39

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александр лукашенко

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МИНСК, 26 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя сосредоточение НАТО у границ республики, заявил, что если Минск где-то успокоится, "они нападут"."Они что, всерьез думают, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них? Противотанковые рвы зачем роют... Мы же не собираемся туда идти", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.Он отметил, что ВС Белоруссии "расслабляться не должны". "Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти", - сказал белорусский президент.Как доложил Лукашенко командующий войсками Северо-западного оперативного командования Александр Науменко, на северо-западном операционном направлении обстановка остается сложной и имеет тенденцию к нарастанию напряженности. Это подтверждается создаваемыми вблизи госграницы Белоруссии на приграничной территории инженерными сооружениями в виде противотанковых рвов, огневых позиций, а также сосредоточением на складах материально-технических средств и боеприпасов.Как передает Белта, на северо-западном операционном направлении сопредельная сторона усилила охрану госграницы. Общая численность сил, привлекаемых там к охране белорусского участка государственной границы, составляет около 3,2 тысячи человек, в том числе в Литве - до 2,8 тысячи человек, в Латвии - до 500. Численность воинских контингентов стран НАТО, находящихся на СЗОН в рамках решения различных задач, составляет до 7,7 тысячи человек на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Воинские части и подразделения объединенных вооруженных сил НАТО, в том числе на территории стран Балтии и Польши, занимаются оперативной и боевой подготовкой.Науменко отметил, что сейчас на территории ряда стран, включая Литву и Польшу, проводятся учения "Квадрига-2024". В их рамках на полигоне Пабраде (в 15 километрах от госграницы с Белоруссией) сосредоточены три батальона (пехотный и механизированный батальоны ФРГ и танковый батальон США)."При этом батальоны, находящиеся на полигоне Пабраде, могут быть задействованы для проведения провокационных действий вблизи госграницы с задействованием диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований. Также ведется воздушная разведка против Белоруссии. В среднем ежесуточно фиксируется 4-5 самолето-вылетов разведывательной авиации. В настоящий момент на северо-западном операционном направлении базируются 132 боевых самолета из состава авиационной группировки НАТО", - передает Белта.

https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html

https://ria.ru/20240311/belorussiya-1932280152.html

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929360871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, нато, александр лукашенко