Глава "Србиягаза" раскритиковал НАТО, назвав ее фашистом XXI века
Гендиректор "Србиягаза" Баятович: блок НАТО является фашистами XXI века
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
НОВИ-САД (Сербия), 26 мар - РИА Новости. Блок НАТО - это фашисты XXI века, так как он ставил своей целью расчленение Югославии и сейчас имеет планы отторжения от Сербии края Воеводина, заявил РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович.
Компания "Србиягаз" занимает около 15% энергетического рынка Сербии. Баятович возглавляет отделение Социалистической партии Сербии, основанной в 1990-х годах тогдашним президентом Слободаном Милошевичем, в Автономном крае Воеводина.
"НАТО - это фашисты XXI века", - заявил РИА Новости Баятович. В обоснование своего тезиса он напомнил, что сейчас Европа отказывается от русской культуры, русской музыки и классиков.
"Посмотрите биографии некоторых больших руководителей, прежде всего - в Германии. Там бабушки и дедушки были офицерами СС", - отметил он.
Что касается Югославии, она, считает Баятович, стала жертвой многовековых устремлений "прежде всего, Германии и Ватикана", заинтересованного во влиянии на католиков-хорватов и словенцев.
"Их намерение - с помощью США и Великобритании в крови гражданской войны разорвать старую Югославию. Она им больше не была нужна. Потом осталась Союзная республика Югославия - Сербия и Черногория. И это разорвали. И сейчас Черногория находится в НАТО. Они просто не желали, чтобы была страна, у которой было 24 миллиона людей и у которой были большие перспективы (Югославия - ред.)", - напомнил Баятович.
Несмотря на то что вмешательство НАТО в события на Балканах оправдывалось необходимостью остановить кровопролитие и этнические чистки, на самом деле Запад занимал одну сторону, отмечает глава компании "Србиягаз".
«
"Международное право они разорвали. И показали на весь мир, что международное право - это правила игры для маленьких стран и народов. Это правила для маленьких. Для сильных правил нет… Они помогли Хорватии выгнать 250 тысяч граждан Хорватии сербской национальности. Однако для коллективного Запада в этом не было ничего страшного. С Косово тоже выгнали 300 тысяч человек. Сербов. "Ничего, это нормально". Потом бомбили Сербию, чтобы просто ограбить ее. Забрать от нас нашу землю - Косово и Метохия, которая представляет 17% сербской территории", - отметил он.
Между тем даже распад Союзной республики Югославия на независимые Сербию и Черногорию не спасает Белград от продолжения внешнего давления, говорит Баятович.
"Четыре вещи они хотят - забрать Косово, уничтожить Дейтонские соглашения (1995 года по Боснии и Герцеговине - ред.), чтобы Сербия была в НАТО и чтобы мы ввели санкции против России. Они не хотят, чтобы в Европе была страна, которая не находится в НАТО и которая хочет вступить в Евросоюз таким образом, чтобы ее национальные интересы были защищены. Они сейчас хотят, чтобы не было страны, которая не хочет вводить санкции против России", - считает Баятович. Также Запад давит на Сербию, чтобы она не покупала российский газ и в целом не имела никаких экономических проектов с Россией, однако никакой альтернативы предложить ей не может.
Так что Сербия "поддерживает Россию и санкции никогда вводить не будет", уверен он.
Кроме того, Запад вынашивает планы по отторжению от Сербии Автономного края Воеводина по примеру Косово и Метохии.
"Воеводина - они сейчас хотят забрать и это. Это будет регионализация (Сербии). Забрать еще одну треть территории Республики Сербия. Это их план. Но если посмотреть историю, то ничего нового. Это обычная политика Германии и католической церкви на Балканах", - отметил он.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.