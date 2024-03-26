Путин поручил сделать все, чтобы террористы понесли наказание
Путин поручил прокурорам сделать все, чтобы террористы понесли наказание
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы, виновные в трагедии в "Крокус сити холле", понесли справедливое наказание.
"Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и ходе судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Как доложил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину глава СК России Александр Бастрыкин, террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.