https://ria.ru/20240326/nakazanie-1935906149.html

Путин поручил сделать все, чтобы террористы понесли наказание

Путин поручил сделать все, чтобы террористы понесли наказание - РИА Новости, 26.03.2024

Путин поручил сделать все, чтобы террористы понесли наказание

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы, виновные в трагедии в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:02

2024-03-26T14:02

2024-03-26T14:02

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы, виновные в трагедии в "Крокус сити холле", понесли справедливое наказание. "Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и ходе судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Как доложил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину глава СК России Александр Бастрыкин, террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

красногорск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, красногорск, крокус сити холл