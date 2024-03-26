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Путин поручил сделать все, чтобы террористы понесли наказание - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:02 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/nakazanie-1935906149.html
Путин поручил сделать все, чтобы террористы понесли наказание
Путин поручил сделать все, чтобы террористы понесли наказание - РИА Новости, 26.03.2024
Путин поручил сделать все, чтобы террористы понесли наказание
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы, виновные в трагедии в "Крокус сити холле",... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:02
2024-03-26T14:02
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы, виновные в трагедии в "Крокус сити холле", понесли справедливое наказание. "Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и ходе судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Как доложил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину глава СК России Александр Бастрыкин, террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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владимир путин, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Красногорск, Крокус Сити Холл
Путин поручил сделать все, чтобы террористы понесли наказание

Путин поручил прокурорам сделать все, чтобы террористы понесли наказание

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящую крышу концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы, виновные в трагедии в "Крокус сити холле", понесли справедливое наказание.
"Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и ходе судебного процесса, сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Как доложил в понедельник президенту РФ Владимиру Путину глава СК России Александр Бастрыкин, террористы прибыли в "Крокус сити холл" в 19.58 мск, а покинули здание в 20.11. По последним данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимир ПутинКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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