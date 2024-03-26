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Двух пострадавших достали из воды после обрушения моста в Балтиморе - РИА Новости, 26.03.2024
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14:13 26.03.2024 (обновлено: 14:18 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/most-1935910619.html
Двух пострадавших достали из воды после обрушения моста в Балтиморе
Двух пострадавших достали из воды после обрушения моста в Балтиморе - РИА Новости, 26.03.2024
Двух пострадавших достали из воды после обрушения моста в Балтиморе
Спасатели достали из воды двух пострадавших после обрушения моста в Балтиморе в США, состояние одного - тяжелое, передает телеканал CNN со ссылкой на главу... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:13
2024-03-26T14:18
обрушение моста в балтиморе
в мире
балтимор
сша
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели достали из воды двух пострадавших после обрушения моста в Балтиморе в США, состояние одного - тяжелое, передает телеканал CNN со ссылкой на главу местной пожарной службы Джеймса Уоллеса. Американские СМИ во вторник сообщили, что мост в Балтиморе обрушился после того, как в него врезалось грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. "Власти спасли из воды двух человек, один из них получил травму, второй был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии", - приводит телеканал слова Уоллеса. Как отметил Уоллес, власти продолжают поиски еще не менее семи человек, однако точное их число неизвестно, так как это "очень масштабное происшествие". Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.
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Обрушение моста в американском штате Мэриленд
Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ.
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обрушение моста в балтиморе, в мире, балтимор, сша
Обрушение моста в Балтиморе, В мире, Балтимор, США
Двух пострадавших достали из воды после обрушения моста в Балтиморе

Спасатели достали из воды двух пострадавших после обрушения моста в Балтиморе

© AP Photo / Steve RuarkЧасти моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе. 26 марта 2024
Части моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Steve Ruark
Части моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе. 26 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели достали из воды двух пострадавших после обрушения моста в Балтиморе в США, состояние одного - тяжелое, передает телеканал CNN со ссылкой на главу местной пожарной службы Джеймса Уоллеса.
Американские СМИ во вторник сообщили, что мост в Балтиморе обрушился после того, как в него врезалось грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка.
"Власти спасли из воды двух человек, один из них получил травму, второй был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии", - приводит телеканал слова Уоллеса.
Как отметил Уоллес, власти продолжают поиски еще не менее семи человек, однако точное их число неизвестно, так как это "очень масштабное происшествие".
Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей.
Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.
Момент обрушения моста в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно
В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста
дополняется ...
 
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