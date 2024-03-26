https://ria.ru/20240326/most-1935910619.html

Двух пострадавших достали из воды после обрушения моста в Балтиморе

Двух пострадавших достали из воды после обрушения моста в Балтиморе - РИА Новости, 26.03.2024

Двух пострадавших достали из воды после обрушения моста в Балтиморе

Спасатели достали из воды двух пострадавших после обрушения моста в Балтиморе в США, состояние одного - тяжелое, передает телеканал CNN со ссылкой на главу... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:13

2024-03-26T14:13

2024-03-26T14:18

обрушение моста в балтиморе

в мире

балтимор

сша

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели достали из воды двух пострадавших после обрушения моста в Балтиморе в США, состояние одного - тяжелое, передает телеканал CNN со ссылкой на главу местной пожарной службы Джеймса Уоллеса. Американские СМИ во вторник сообщили, что мост в Балтиморе обрушился после того, как в него врезалось грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка. "Власти спасли из воды двух человек, один из них получил травму, второй был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии", - приводит телеканал слова Уоллеса. Как отметил Уоллес, власти продолжают поиски еще не менее семи человек, однако точное их число неизвестно, так как это "очень масштабное происшествие". Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.

https://ria.ru/20240326/most-1935884776.html

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Обрушение моста в американском штате Мэриленд Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ. 2024-03-26T14:13 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обрушение моста в балтиморе, в мире, балтимор, сша