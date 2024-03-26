Двух пострадавших достали из воды после обрушения моста в Балтиморе
Спасатели достали из воды двух пострадавших после обрушения моста в Балтиморе
© AP Photo / Steve RuarkЧасти моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе. 26 марта 2024
© AP Photo / Steve Ruark
Части моста Фрэнсиса Скотта Ки после того, как контейнеровоз столкнулся с опорой моста в Балтиморе. 26 марта 2024
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели достали из воды двух пострадавших после обрушения моста в Балтиморе в США, состояние одного - тяжелое, передает телеканал CNN со ссылкой на главу местной пожарной службы Джеймса Уоллеса.
"Власти спасли из воды двух человек, один из них получил травму, второй был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии", - приводит телеканал слова Уоллеса.
Как отметил Уоллес, власти продолжают поиски еще не менее семи человек, однако точное их число неизвестно, так как это "очень масштабное происшествие".
Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтиморе в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей.
Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". Вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива, уточнил телеканал со ссылкой на заявление местной пожарной службы.
В Мэриленде объявили ЧС после обрушения моста
дополняется ...