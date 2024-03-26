https://ria.ru/20240326/most-1935854825.html
При обрушении моста в Балтиморе в воду могли упасть до 20 человек
При обрушении моста в Балтиморе в воду могли упасть до 20 человек - РИА Новости, 26.03.2024
При обрушении моста в Балтиморе в воду могли упасть до 20 человек
До 20 человек могли упасть в воду в результате обрушения моста в американском Балтиморе, передает телеканал CNN со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:57
2024-03-26T11:57
2024-03-26T12:09
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. До 20 человек могли упасть в воду в результате обрушения моста в американском Балтиморе, передает телеканал CNN со ссылкой на пожарных."Мы сейчас занимаемся урегулированием инцидента с большим количеством пострадавших при участии нескольких ведомств. К сожалению, насколько нам известно, в реке Патапско может быть до 20 человек, а также несколько автомобилей", - заявил телеканалу представитель местной пожарной части Кевин Картрайт.Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей. Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших". По его информации, вокруг судна обнаружен крупный разлив дизельного топлива.
https://ria.ru/20240326/most-1935842533.html
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Обрушение моста в американском штате Мэриленд
Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ.
2024-03-26T11:57
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, обрушение моста в балтиморе, балтимор, сша
В мире, Обрушение моста в Балтиморе, Балтимор, США
При обрушении моста в Балтиморе в воду могли упасть до 20 человек
При обрушении моста в американском Балтиморе в воду могли упасть до 20 человек