https://ria.ru/20240326/most-1935829577.html

В США полиция заявила, что в воду могли упасть люди из-за обрушения моста

В США полиция заявила, что в воду могли упасть люди из-за обрушения моста - РИА Новости, 26.03.2024

В США полиция заявила, что в воду могли упасть люди из-за обрушения моста

Полиция Балтимора в США сообщила, что в результате частичного обрушения моста несколько человек могли упасть в воду, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:41

2024-03-26T10:41

2024-03-26T11:08

сша

балтимор

в мире

мэриленд

обрушение моста в балтиморе

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полиция Балтимора в США сообщила, что в результате частичного обрушения моста несколько человек могли упасть в воду, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление правоохранителей."Я могу подтвердить, что в 1.35 по местному времени (8.35 мск) в полицию Балтимора поступило сообщение о частичном обрушении моста, в результате чего рабочие, вероятно, могут находиться в воде", - заявила телеканалу следователь местной полиции Ники Фенной.Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей.Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших".Позднее Транспортное управление штата Мэриленд подтвердило, что мост в Балтиморе обрушился из-за столкновения с судном.

https://ria.ru/20240326/baltimor-1935834278.html

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Обрушение моста в американском штате Мэриленд Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ. 2024-03-26T10:41 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сша, балтимор, в мире, мэриленд, обрушение моста в балтиморе