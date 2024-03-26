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В США полиция заявила, что в воду могли упасть люди из-за обрушения моста - РИА Новости, 26.03.2024
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10:41 26.03.2024 (обновлено: 11:08 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/most-1935829577.html
В США полиция заявила, что в воду могли упасть люди из-за обрушения моста
В США полиция заявила, что в воду могли упасть люди из-за обрушения моста - РИА Новости, 26.03.2024
В США полиция заявила, что в воду могли упасть люди из-за обрушения моста
Полиция Балтимора в США сообщила, что в результате частичного обрушения моста несколько человек могли упасть в воду, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:41
2024-03-26T11:08
сша
балтимор
в мире
мэриленд
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полиция Балтимора в США сообщила, что в результате частичного обрушения моста несколько человек могли упасть в воду, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление правоохранителей."Я могу подтвердить, что в 1.35 по местному времени (8.35 мск) в полицию Балтимора поступило сообщение о частичном обрушении моста, в результате чего рабочие, вероятно, могут находиться в воде", - заявила телеканалу следователь местной полиции Ники Фенной.Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей.Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших".Позднее Транспортное управление штата Мэриленд подтвердило, что мост в Балтиморе обрушился из-за столкновения с судном.
https://ria.ru/20240326/baltimor-1935834278.html
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Обрушение моста в американском штате Мэриленд
Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ.
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сша, балтимор, в мире, мэриленд, обрушение моста в балтиморе
США, Балтимор, В мире, Мэриленд, Обрушение моста в Балтиморе
В США полиция заявила, что в воду могли упасть люди из-за обрушения моста

Полиция Балтимора сообщила, что из-за обрушения моста в воду могли упасть люди

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полиция Балтимора в США сообщила, что в результате частичного обрушения моста несколько человек могли упасть в воду, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление правоохранителей.
«
"Я могу подтвердить, что в 1.35 по местному времени (8.35 мск) в полицию Балтимора поступило сообщение о частичном обрушении моста, в результате чего рабочие, вероятно, могут находиться в воде", - заявила телеканалу следователь местной полиции Ники Фенной.
Ранее телеканал Fox Baltimore сообщал, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта обрушился в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно. Движение было перекрыто в обе стороны. По данным радиостанции WTOP, в воду упали несколько автомобилей.
Телеканал CBS сообщал, что власти Балтимора объявили инцидент с обрушением моста "происшествием с большим количеством пострадавших".
Позднее Транспортное управление штата Мэриленд подтвердило, что мост в Балтиморе обрушился из-за столкновения с судном.
Обрушение моста в американском штате Мэриленд - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Мэр Балтимора выехал к месту обрушения моста
Вчера, 10:57
 
СШАБалтиморВ миреМэрилендОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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