https://ria.ru/20240326/moshenniki-1936030152.html
"Ростелеком" рассказал, откуда поступает большинство мошеннических звонков
"Ростелеком" рассказал, откуда поступает большинство мошеннических звонков - РИА Новости, 26.03.2024
"Ростелеком" рассказал, откуда поступает большинство мошеннических звонков
Основной объем мошеннических звонков поступает россиянам из колл-центров в Днепропетровске на Украине, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:58
2024-03-26T19:58
2024-03-26T19:58
специальная военная операция на украине
технологии
днепропетровск
украина
россия
ростелеком
михаил осеевский
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основной объем мошеннических звонков поступает россиянам из колл-центров в Днепропетровске на Украине, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. "Основной объем мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров", - сообщил глава "Ростелекома" на заседании комитета Госдумы по информационной политике. Он добавил, что в таких центрах работают профессионалы: звонят от имени органов и других людей. "Относиться к этому надо как к одному из элементов той войны, которая идет - очень серьезно, очень ответственно", - добавил глава компании. Ранее он сообщил, что во время выборов президента России - 15-17 марта - электронное голосование проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: ЦИК, правительства Москвы, всех операторов. Однако Осеевский добавил, что подготовка позволила справиться со всеми, очень серьезными угрозами.
https://ria.ru/20240315/analizy-1933080220.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Технологии, Днепропетровск, Украина, Россия, Ростелеком, Михаил Осеевский
"Ростелеком" рассказал, откуда поступает большинство мошеннических звонков
"Ростелеком": большинство мошеннических звонков поступает из Днепропетровска