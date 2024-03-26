https://ria.ru/20240326/moshenniki-1936030152.html

"Ростелеком" рассказал, откуда поступает большинство мошеннических звонков

"Ростелеком" рассказал, откуда поступает большинство мошеннических звонков - РИА Новости, 26.03.2024

"Ростелеком" рассказал, откуда поступает большинство мошеннических звонков

Основной объем мошеннических звонков поступает россиянам из колл-центров в Днепропетровске на Украине, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:58

2024-03-26T19:58

2024-03-26T19:58

специальная военная операция на украине

технологии

днепропетровск

украина

россия

ростелеком

михаил осеевский

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основной объем мошеннических звонков поступает россиянам из колл-центров в Днепропетровске на Украине, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. "Основной объем мошеннических действий совершается не внутрироссийской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины, в городе Днепропетровске. Сосредоточено огромное количество мошеннических колл-центров", - сообщил глава "Ростелекома" на заседании комитета Госдумы по информационной политике. Он добавил, что в таких центрах работают профессионалы: звонят от имени органов и других людей. "Относиться к этому надо как к одному из элементов той войны, которая идет - очень серьезно, очень ответственно", - добавил глава компании. Ранее он сообщил, что во время выборов президента России - 15-17 марта - электронное голосование проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: ЦИК, правительства Москвы, всех операторов. Однако Осеевский добавил, что подготовка позволила справиться со всеми, очень серьезными угрозами.

https://ria.ru/20240315/analizy-1933080220.html

https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html

днепропетровск

украина

россия

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Кирилл Волков

технологии, днепропетровск, украина, россия, ростелеком, михаил осеевский