https://ria.ru/20240326/moldaviya-1936035347.html

Молдавский депутат прокомментировал выдворение российского дипломата

Молдавский депутат прокомментировал выдворение российского дипломата - РИА Новости, 26.03.2024

Молдавский депутат прокомментировал выдворение российского дипломата

Недавнее выдворение российского дипломата говорит о том, что Кишинев и дальше будет пытаться во всех своих промахах искать руку Москвы, заявил оппозиционный... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:22

2024-03-26T20:22

2024-03-26T21:39

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майя санду

мария захарова

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Недавнее выдворение российского дипломата говорит о том, что Кишинев и дальше будет пытаться во всех своих промахах искать руку Москвы, заявил оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Вячеслав Боля. Сотрудник посольства России в Молдавии, которого власти республики объявили persona non grata, покинул страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии. "Недавний демарш, опять с выдворением одного российского дипломата, говорит о том, что они не хотят с этой колеи сползать, они и дальше будут пытаться в своих каких-то бедах и промахах искать руку Москвы", - сказал политик на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в Москве. Руководство Молдавии продолжает следовать антироссийскому курсу и скидывает все провалы во внутренней и внешней политике на Москву, что в корне неправильно, добавил политик. По его словам, власть должна, прежде всего, "смотреть в зеркало" и искать основу всех проблем в проводимой политике. "Все опросы и настроение в обществе показывают, что эта власть уже на исходе. Они в свободном падении, как партия PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). Как президент Майя Санду пытается на последнем издыхании что-то еще придумать для того, чтобы удержаться у власти", - заключил он. Ранее пресс-служба МИД Молдавиисообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков на выборах президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России persona non grata, ему было предписано покинуть республику не позднее 27 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что высылка российских дипломатов из недружественных стран связана с проведением выборов президента России за рубежом.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240326/vozrozhdenie-1936006143.html

https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, молдавия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, майя санду, мария захарова, лдпр