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Молдавский депутат прокомментировал выдворение российского дипломата - РИА Новости, 26.03.2024
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20:22 26.03.2024 (обновлено: 21:39 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/moldaviya-1936035347.html
Молдавский депутат прокомментировал выдворение российского дипломата
Молдавский депутат прокомментировал выдворение российского дипломата - РИА Новости, 26.03.2024
Молдавский депутат прокомментировал выдворение российского дипломата
Недавнее выдворение российского дипломата говорит о том, что Кишинев и дальше будет пытаться во всех своих промахах искать руку Москвы, заявил оппозиционный... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:22
2024-03-26T21:39
россия
москва
молдавия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
майя санду
мария захарова
лдпр
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Недавнее выдворение российского дипломата говорит о том, что Кишинев и дальше будет пытаться во всех своих промахах искать руку Москвы, заявил оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Вячеслав Боля. Сотрудник посольства России в Молдавии, которого власти республики объявили persona non grata, покинул страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии. "Недавний демарш, опять с выдворением одного российского дипломата, говорит о том, что они не хотят с этой колеи сползать, они и дальше будут пытаться в своих каких-то бедах и промахах искать руку Москвы", - сказал политик на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в Москве. Руководство Молдавии продолжает следовать антироссийскому курсу и скидывает все провалы во внутренней и внешней политике на Москву, что в корне неправильно, добавил политик. По его словам, власть должна, прежде всего, "смотреть в зеркало" и искать основу всех проблем в проводимой политике. "Все опросы и настроение в обществе показывают, что эта власть уже на исходе. Они в свободном падении, как партия PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). Как президент Майя Санду пытается на последнем издыхании что-то еще придумать для того, чтобы удержаться у власти", - заключил он. Ранее пресс-служба МИД Молдавиисообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков на выборах президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России persona non grata, ему было предписано покинуть республику не позднее 27 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что высылка российских дипломатов из недружественных стран связана с проведением выборов президента России за рубежом.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240326/vozrozhdenie-1936006143.html
https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html
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россия, москва, молдавия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, майя санду, мария захарова, лдпр
Россия, Москва, Молдавия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Майя Санду, Мария Захарова, ЛДПР
Молдавский депутат прокомментировал выдворение российского дипломата

Боля о высылке дипломата России: Кишинев во всех своих промахах ищет руку Москвы

© Фото : RTРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с Александром Суходольским и Василием Боля
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с Александром Суходольским и Василием Боля - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : RT
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи с Александром Суходольским и Василием Боля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Недавнее выдворение российского дипломата говорит о том, что Кишинев и дальше будет пытаться во всех своих промахах искать руку Москвы, заявил оппозиционный депутат парламента Молдавии, один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Вячеслав Боля.
Сотрудник посольства России в Молдавии, которого власти республики объявили persona non grata, покинул страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.
"Недавний демарш, опять с выдворением одного российского дипломата, говорит о том, что они не хотят с этой колеи сползать, они и дальше будут пытаться в своих каких-то бедах и промахах искать руку Москвы", - сказал политик на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в Москве.
Руководство Молдавии продолжает следовать антироссийскому курсу и скидывает все провалы во внутренней и внешней политике на Москву, что в корне неправильно, добавил политик. По его словам, власть должна, прежде всего, "смотреть в зеркало" и искать основу всех проблем в проводимой политике.
"Все опросы и настроение в обществе показывают, что эта власть уже на исходе. Они в свободном падении, как партия PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.). Как президент Майя Санду пытается на последнем издыхании что-то еще придумать для того, чтобы удержаться у власти", - заключил он.
Леонид Слуцкий, Александр Суходольский и Василий Боля во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Слуцкий предложил сотрудничество молдавской партии "Возрождение"
Вчера, 18:48
Ранее пресс-служба МИД Молдавиисообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков на выборах президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России persona non grata, ему было предписано покинуть республику не позднее 27 марта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что высылка российских дипломатов из недружественных стран связана с проведением выборов президента России за рубежом.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. в российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Превратили в безлюдную пустыню. В Молдавии обрушились на власти страны
25 марта, 20:50
 
РоссияМоскваМолдавияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФМайя СандуМария ЗахароваЛДПР
 
 
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