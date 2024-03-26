КС Молдавии признал запрет оппозиции избираться неконституционным
Молдавский суд признал ограничения на участие в выборах неконституционными
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал неконституционными изменения Избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, заявила глава КС Домника Маноле на заседании, транслировавшемся в прямом эфире на сайте суда.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а Минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также законодательный орган страны запретил членам "Шора" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
"Конституционный суд решил: признать неконституционным закон № 280 по изменению Избирательного кодекса", — сказала Маноле.
Ранее Конституционный суд признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов "Шора" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального ограничения на участие в выборах членам партий, подпавшим под рестрикции.
Впоследствии парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду их одобрила. В конечном итоге Центризбирком республики составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
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