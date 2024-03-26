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КС Молдавии признал запрет оппозиции избираться неконституционным - РИА Новости, 26.03.2024
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19:52 26.03.2024 (обновлено: 21:48 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/moldaviya-1936027066.html
КС Молдавии признал запрет оппозиции избираться неконституционным
КС Молдавии признал запрет оппозиции избираться неконституционным - РИА Новости, 26.03.2024
КС Молдавии признал запрет оппозиции избираться неконституционным
Конституционный суд Молдавии признал неконституционными изменения Избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, заявила глава КС Домника Маноле на... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:52
2024-03-26T21:48
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал неконституционными изменения Избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, заявила глава КС Домника Маноле на заседании, транслировавшемся в прямом эфире на сайте суда."Конституционный суд решил: признать неконституционным закон № 280 по изменению Избирательного кодекса", — сказала Маноле.Ранее Конституционный суд признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов "Шора" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального ограничения на участие в выборах членам партий, подпавшим под рестрикции.Впоследствии парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду их одобрила. В конечном итоге Центризбирком республики составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html
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в мире, молдавия, майя санду, шор (партия)
В мире, Молдавия, Майя Санду, Шор (партия)
КС Молдавии признал запрет оппозиции избираться неконституционным

Молдавский суд признал ограничения на участие в выборах неконституционными

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал неконституционными изменения Избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, заявила глава КС Домника Маноле на заседании, транслировавшемся в прямом эфире на сайте суда.

Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а Минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также законодательный орган страны запретил членам "Шора" участвовать в выборах на протяжении трех лет.

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"Конституционный суд решил: признать неконституционным закон № 280 по изменению Избирательного кодекса", — сказала Маноле.
Ранее Конституционный суд признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов "Шора" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального ограничения на участие в выборах членам партий, подпавшим под рестрикции.
Впоследствии парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду их одобрила. В конечном итоге Центризбирком республики составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.
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