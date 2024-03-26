https://ria.ru/20240326/moldaviya-1936027066.html

КС Молдавии признал запрет оппозиции избираться неконституционным

КС Молдавии признал запрет оппозиции избираться неконституционным - РИА Новости, 26.03.2024

КС Молдавии признал запрет оппозиции избираться неконституционным

Конституционный суд Молдавии признал неконституционными изменения Избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, заявила глава КС Домника Маноле на... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:52

2024-03-26T19:52

2024-03-26T21:48

в мире

молдавия

майя санду

шор (партия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590621511_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_d58c4bcf68c93526586122e2d6d9bb1d.jpg

КИШИНЕВ, 26 мар — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал неконституционными изменения Избирательного кодекса, ограничивающие участие в выборах, заявила глава КС Домника Маноле на заседании, транслировавшемся в прямом эфире на сайте суда."Конституционный суд решил: признать неконституционным закон № 280 по изменению Избирательного кодекса", — сказала Маноле.Ранее Конституционный суд признал незаконным вынесенный депутатами правящей партии "Действие и солидарность" запрет для бывших членов "Шора" участвовать в выборах в ближайшие пять лет. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям установила критерии индивидуального ограничения на участие в выборах членам партий, подпавшим под рестрикции.Впоследствии парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Молдавии Майя Санду их одобрила. В конечном итоге Центризбирком республики составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах.

https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду, шор (партия)