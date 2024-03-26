https://ria.ru/20240326/moldaviya-1935912422.html
Высланный российский дипломат покинул Молдавию
Высланный российский дипломат покинул Молдавию - РИА Новости, 26.03.2024
Высланный российский дипломат покинул Молдавию
Сотрудник посольства России в Молдавии, которого власти республики объявили persona non grata, покинул страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:15
2024-03-26T14:15
2024-03-26T14:15
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КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Сотрудник посольства России в Молдавии, которого власти республики объявили persona non grata, покинул страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии. "Да, дипломат, объявленный persona non grata, уже покинул Молдавию", - сообщили в пресс-службе. Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков на выборах президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России persona non grata, ему было предписано покинуть республику не позднее 27 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что высылка российских дипломатов из недружественных стран связана с проведением выборов президента России за рубежом.
https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934358783.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, молдавия, в мире
Высланный российский дипломат покинул Молдавию
Российский дипломат, объявленный Кишиневом персоной нон грата, покинул Молдавию
КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Сотрудник посольства России в Молдавии, которого власти республики объявили persona non grata, покинул страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии.
"Да, дипломат, объявленный persona non grata, уже покинул Молдавию", - сообщили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе
Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков на выборах президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России persona non grata, ему было предписано покинуть республику не позднее 27 марта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
ранее заявила, что высылка российских дипломатов из недружественных стран связана с проведением выборов президента России за рубежом.