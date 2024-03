https://ria.ru/20240326/moldaviya-1935912422.html

Высланный российский дипломат покинул Молдавию

Высланный российский дипломат покинул Молдавию - РИА Новости, 26.03.2024

Высланный российский дипломат покинул Молдавию

Сотрудник посольства России в Молдавии, которого власти республики объявили persona non grata, покинул страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:15

2024-03-26T14:15

2024-03-26T14:15

россия

молдавия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934206934_0:0:928:522_1920x0_80_0_0_1eedf5a3072e97dc742ffb1cc78e64d3.jpg

КИШИНЕВ, 26 мар – РИА Новости. Сотрудник посольства России в Молдавии, которого власти республики объявили persona non grata, покинул страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии. "Да, дипломат, объявленный persona non grata, уже покинул Молдавию", - сообщили в пресс-службе. Ранее пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что послу России в Кишиневе Олегу Васнецову был выражен протест из-за открытия избирательных участков на выборах президента РФ на территории Приднестровья. По той же причине МИД объявил одного из сотрудников посольства России persona non grata, ему было предписано покинуть республику не позднее 27 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что высылка российских дипломатов из недружественных стран связана с проведением выборов президента России за рубежом.

https://ria.ru/20240319/moldaviya-1934358783.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, в мире