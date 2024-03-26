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Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 26.03.2024
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13:56 26.03.2024 (обновлено: 15:13 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/migratsiya-1935902702.html
Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 26.03.2024
Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:56
2024-03-26T15:13
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Теракт в "Крокусе"&quot;Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов&quot;, — сказал глава государства.Путин уточнил, что свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности и другие специальные службы при координации Национального антитеррористического комитета.Как заявил глава государства, он рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы понесли справедливое наказание.О миграцииСитуацию с вопросами миграции необходимо держать под контролем."Прошу &lt;...&gt; продумать систему дополнительных превентивных, профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере — очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем", — сказал президент.В своем выступлении он затронул и тему недавнего теракта в "Крокус Сити Холле". Генпрокурор Игорь Краснов, со своей стороны, заверил, что исполнителей и заказчиков "неизбежно настигнет кара".Глава надзорного ведомства также сообщил, что число преступлений, совершенных мигрантами, в 2023 году выросло на 75 процентов.Усиление защиты прав гражданПутин в своем выступлении поручил органам прокуратуры усилить работу по защите трудовых, социальных, жилищных и других прав граждан. Как подчеркнул президент, все, что касается качества жизни и благополучия российских семей, должно быть в приоритете."Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко, — это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества", — указал глава государства.Также российский лидер поручил работникам прокуратуры серьезно скорректировать работу в вопросе надзорных полномочий. Он призвал максимально сократить число проверок бизнеса, при этом обеспечив защиту прав потребителей.Говоря о деятельности Генпрокуратуры по возвращению в госсобственность некоторых крупных предприятий, Путин подчеркнул, что ни о какой деприватизации речь идти не может. Президент пояснил, что эта работа оправданна, когда активы приобретались с нарушением закона, а также если они используются во вред государству.
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
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Выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры
Выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

Путин: ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Теракт в "Крокусе"

«

"Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", — сказал глава государства.

Путин уточнил, что свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности и другие специальные службы при координации Национального антитеррористического комитета.
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Как заявил глава государства, он рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы понесли справедливое наказание.

О миграции

Ситуацию с вопросами миграции необходимо держать под контролем.
"Прошу <...> продумать систему дополнительных превентивных, профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере — очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем", — сказал президент.
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В своем выступлении он затронул и тему недавнего теракта в "Крокус Сити Холле".
Генпрокурор Игорь Краснов, со своей стороны, заверил, что исполнителей и заказчиков "неизбежно настигнет кара".
Глава надзорного ведомства также сообщил, что число преступлений, совершенных мигрантами, в 2023 году выросло на 75 процентов.
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Усиление защиты прав граждан

Путин в своем выступлении поручил органам прокуратуры усилить работу по защите трудовых, социальных, жилищных и других прав граждан. Как подчеркнул президент, все, что касается качества жизни и благополучия российских семей, должно быть в приоритете.
"Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко, — это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества", — указал глава государства.
Также российский лидер поручил работникам прокуратуры серьезно скорректировать работу в вопросе надзорных полномочий. Он призвал максимально сократить число проверок бизнеса, при этом обеспечив защиту прав потребителей.
Говоря о деятельности Генпрокуратуры по возвращению в госсобственность некоторых крупных предприятий, Путин подчеркнул, что ни о какой деприватизации речь идти не может. Президент пояснил, что эта работа оправданна, когда активы приобретались с нарушением закона, а также если они используются во вред государству.
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