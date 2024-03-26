https://ria.ru/20240326/migratsiya-1935902702.html

Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 26.03.2024

Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

Президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T13:56

2024-03-26T13:56

2024-03-26T15:13

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Теракт в "Крокусе""Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, как вы знаете, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов", — сказал глава государства.Путин уточнил, что свои вопросы отрабатывают органы Федеральной службы безопасности и другие специальные службы при координации Национального антитеррористического комитета.Как заявил глава государства, он рассчитывает, что прокуроры сделают все необходимое, чтобы террористы понесли справедливое наказание.О миграцииСитуацию с вопросами миграции необходимо держать под контролем."Прошу <...> продумать систему дополнительных превентивных, профилактических, других антикриминальных мер. В том числе по надзору, по соблюдению законности в миграционной сфере — очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем", — сказал президент.В своем выступлении он затронул и тему недавнего теракта в "Крокус Сити Холле". Генпрокурор Игорь Краснов, со своей стороны, заверил, что исполнителей и заказчиков "неизбежно настигнет кара".Глава надзорного ведомства также сообщил, что число преступлений, совершенных мигрантами, в 2023 году выросло на 75 процентов.Усиление защиты прав гражданПутин в своем выступлении поручил органам прокуратуры усилить работу по защите трудовых, социальных, жилищных и других прав граждан. Как подчеркнул президент, все, что касается качества жизни и благополучия российских семей, должно быть в приоритете."Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко, — это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества", — указал глава государства.Также российский лидер поручил работникам прокуратуры серьезно скорректировать работу в вопросе надзорных полномочий. Он призвал максимально сократить число проверок бизнеса, при этом обеспечив защиту прав потребителей.Говоря о деятельности Генпрокуратуры по возвращению в госсобственность некоторых крупных предприятий, Путин подчеркнул, что ни о какой деприватизации речь идти не может. Президент пояснил, что эта работа оправданна, когда активы приобретались с нарушением закона, а также если они используются во вред государству.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20231213/peterburg-1915487009.html

https://ria.ru/20240326/kontrafakt-1935915316.html

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Выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры Выступление Путина на коллегии Генпрокуратуры 2024-03-26T13:56 true PT10M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество