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Маск призвал увязать финансирование Киева с планом урегулирования конфликта
Маск призвал увязать финансирование Киева с планом урегулирования конфликта - РИА Новости, 26.03.2024
Маск призвал увязать финансирование Киева с планом урегулирования конфликта
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети, что финансирование Украины должно зависеть от учета того, как оно используется, а... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:42
2024-03-26T15:42
2024-03-26T15:42
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети, что финансирование Украины должно зависеть от учета того, как оно используется, а также от плана урегулирования конфликта. "Я не призываю к немедленному прекращению финансирования Украины. Просто финансирование должно зависеть от надлежащего учета того, как оно используется, и от плана урегулирования конфликта", - написал Маск в социальной сети X. Ранее Маск заявлял, что чем дольше откладываются переговоры по Украине, тем больше людей и территорий она теряет. Как заявлял ранее украинский парламентарий Даниил Гетманцев, госбюджет Украины критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, киев, даниил гетманцев, илон маск, нато, евросоюз, мвф, денис шмыгаль
В мире, Украина, Россия, Киев, Даниил Гетманцев, Илон Маск, НАТО, Евросоюз, МВФ, Денис Шмыгаль
Маск призвал увязать финансирование Киева с планом урегулирования конфликта
Маск: финансирование Украины должно зависеть от плана урегулирования конфликта
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети
, что финансирование Украины должно зависеть от учета того, как оно используется, а также от плана урегулирования конфликта.
«
"Я не призываю к немедленному прекращению финансирования Украины. Просто финансирование должно зависеть от надлежащего учета того, как оно используется, и от плана урегулирования конфликта", - написал Маск в социальной сети X.
Ранее Маск заявлял, что чем дольше откладываются переговоры по Украине, тем больше людей и территорий она теряет.
Как заявлял ранее украинский парламентарий Даниил Гетманцев, госбюджет Украины критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.