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Российские военные эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 26.03.2024 (обновлено: 08:41 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/marder-1935798917.html
Российские военные эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder
Российские военные эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder - РИА Новости, 26.03.2024
Российские военные эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder
Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T06:04
2024-03-26T08:41
специальная военная операция на украине
германия
россия
авдеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, переданную ВСУ Германией, сообщили в Минобороны.&quot;После освобождения Авдеевки мы не стали почивать на лаврах и перешли к освобождению близлежащих населенных пунктов, такие как Северная и Тоненькая. После того, как наши войска заняли &lt;...&gt; (населенный пункт — Прим. ред.) Северная, восточную его часть, противник перешел в контратаку. &lt;...&gt; И в одну такую контратаку была эта машина и захвачена&quot;, — сказал заместитель командира по технической части с позывным &quot;Казбек&quot;.Операцию по эвакуации боевой машины предварительно тщательно спланировали и подготовили: провели разведку местности, с помощью инженеров проложили новую дорогу, разминировали минные поля и обеспечили скрытный подход к объекту.Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкую машину удалось успешно вывезти с поля боя. Marder, как отметили в Минобороны, незначительно повреждена минами: ВСУ таким образом пытались уничтожить технику при эвакуации."Работа действительно была сложная, потому что работать приходилось ночью. Дороги не видно, то есть как бы едем, когда по темноте, то есть как бы фары выключены. Идем вслепую &lt;...&gt; по намеченному маршруту, который заранее прокладываем. Без фонарей, безо всего, чтобы не засветиться перед врагом", — сообщил механик-водитель с позывным "Шуба", эвакуировавший трофейную БМП.Украинские боевики были вынуждены бросить машину и сбежать, так как из-за своей большой массы Marder застрял в вязких грунтах, так и не достигнув цели. "Машина полностью исправна, полностью на ходу. &lt;…&gt; Для разбора и изучения &lt;…&gt; она максимально пригодна", — заключил "Казбек".Германия передала ВСУ в общей сложности 90 БМП Marder. Боевая масса машины составляет около 30 тонн. Она вмещает три члена экипажа и до семи десантников. БМП вооружена 20-миллиметровой автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-миллиметровым пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.
https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html
https://ria.ru/20230930/marder-1899602222.html
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германия
россия
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Первая трофейная немецкая БМП Marder
Первую трофейную немецкую БМП Marder эвакуировали с линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении военные 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск, рассказали в Минобороны.
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германия, россия, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Российские военные эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder

Бойцы ВС России эвакуировали первую трофейную БМП Marder, полученную ВСУ из ФРГ

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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Военнослужащие 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "Южной" группировки войск эвакуировали с линии боевого соприкосновения на Авдеевском направлении первую трофейную БМП Marder, переданную ВСУ Германией, сообщили в Минобороны.
«

"После освобождения Авдеевки мы не стали почивать на лаврах и перешли к освобождению близлежащих населенных пунктов, такие как Северная и Тоненькая. После того, как наши войска заняли <...> (населенный пункт — Прим. ред.) Северная, восточную его часть, противник перешел в контратаку. <...> И в одну такую контратаку была эта машина и захвачена", — сказал заместитель командира по технической части с позывным "Казбек".

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Операцию по эвакуации боевой машины предварительно тщательно спланировали и подготовили: провели разведку местности, с помощью инженеров проложили новую дорогу, разминировали минные поля и обеспечили скрытный подход к объекту.
Силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады немецкую машину удалось успешно вывезти с поля боя. Marder, как отметили в Минобороны, незначительно повреждена минами: ВСУ таким образом пытались уничтожить технику при эвакуации.
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"Работа действительно была сложная, потому что работать приходилось ночью. Дороги не видно, то есть как бы едем, когда по темноте, то есть как бы фары выключены. Идем вслепую <...> по намеченному маршруту, который заранее прокладываем. Без фонарей, безо всего, чтобы не засветиться перед врагом", — сообщил механик-водитель с позывным "Шуба", эвакуировавший трофейную БМП.
Украинские боевики были вынуждены бросить машину и сбежать, так как из-за своей большой массы Marder застрял в вязких грунтах, так и не достигнув цели.
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"Машина полностью исправна, полностью на ходу. <…> Для разбора и изучения <…> она максимально пригодна", — заключил "Казбек".
Германия передала ВСУ в общей сложности 90 БМП Marder. Боевая масса машины составляет около 30 тонн. Она вмещает три члена экипажа и до семи десантников. БМП вооружена 20-миллиметровой автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-миллиметровым пулеметом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.
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