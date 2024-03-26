https://ria.ru/20240326/manevr-1935810384.html

От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России

От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 26.03.2024

От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России

Вооруженные силы Украины теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:06

2024-03-26T09:06

2024-03-26T09:06

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico."Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает все", — пожаловался политик.По его словам, ВСУ никак не могут противостоять этому виду оружия, от которого невозможно спрятаться. Кулеба утверждает, что именно из-за массового использования планирующих авиабомб российскими силами украинцы теряют свои позиции.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240326/kiev-1935808284.html

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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, politico, воздушно-космические силы россии, политика