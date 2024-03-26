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От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 26.03.2024
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09:06 26.03.2024
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От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России
От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 26.03.2024
От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России
Вооруженные силы Украины теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:06
2024-03-26T09:06
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дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
politico
воздушно-космические силы россии
политика
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico."Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает все", — пожаловался политик.По его словам, ВСУ никак не могут противостоять этому виду оружия, от которого невозможно спрятаться. Кулеба утверждает, что именно из-за массового использования планирующих авиабомб российскими силами украинцы теряют свои позиции.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240326/kiev-1935808284.html
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, politico, воздушно-космические силы россии, политика
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Politico, Воздушно-космические силы России, Политика
От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России

Глава МИД Украины: ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб ВС России

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico.
«
"Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает все", — пожаловался политик.
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По его словам, ВСУ никак не могут противостоять этому виду оружия, от которого невозможно спрятаться. Кулеба утверждает, что именно из-за массового использования планирующих авиабомб российскими силами украинцы теряют свои позиции.
ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
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