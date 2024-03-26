https://ria.ru/20240326/manevr-1935810384.html
От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России
От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России - РИА Новости, 26.03.2024
От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России
Вооруженные силы Украины теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:06
2024-03-26T09:06
2024-03-26T09:06
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
politico
воздушно-космические силы россии
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7ea7292b1038989d968dde254c37fc2.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины теряют позиции из-за планирующих авиабомб российских военных, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico."Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает все", — пожаловался политик.По его словам, ВСУ никак не могут противостоять этому виду оружия, от которого невозможно спрятаться. Кулеба утверждает, что именно из-за массового использования планирующих авиабомб российскими силами украинцы теряют свои позиции.ВКС России активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240326/kiev-1935808284.html
https://ria.ru/20240324/ugroza-1935491325.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894355846_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_72becec833a53e2255ca2d7cbf586ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, politico, воздушно-космические силы россии, политика
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Politico, Воздушно-космические силы России, Политика
От них не спрятаться. На Украине забили тревогу из-за маневра ВС России
Глава МИД Украины: ВСУ теряют позиции из-за планирующих авиабомб ВС России